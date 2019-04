Ab sofort wird wieder geradelt

Bad Mergentheim.Vor wenigen Tagen hat der RC Dreigang die Radsaison eröffnet. In den 29 Jahren seit der Gründung wurden rund 1000 Ausfahrten organisiert und in diesem Jahr werden einige mehr hinzukommen. Der Leiter des AOK-Kundencenters, Wolfgang Herz, bestätigt die Gesundheitswirkung regelmäßiger Bewegung: „Das Herz-Kreislaufsystem wird gestärkt, Fett abgebaut und durch die Ausschüttung von Glückhormonen werden Stresssymptome verringert.“ Die Teilnehmerzahl liegt pro Ausfahrt zwischen 10 und 30 Personen. Es werden zwei Touren mit unterschiedlichem Leistungsniveau angeboten. Die Streckenlänge wird kontinuierlich gesteigert. Die älteste Teilnehmerin ist 85 Jahre alt und fährt E-Bike. In den ganzen Jahren waren nie gravierende Unfälle zu verzeichnen; inzwischen tragen alle einen Radhelm. Die Radler treffen sich jeden Mittwoch um 18.30 Uhr zur Ausfahrt auf dem Marktplatz . Jeder kann kostenfrei mitfahren. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019