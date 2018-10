ABC-Pulver versprüht

Bad Mergentheim.Unbekannte haben den ehemaligen „Handelshof“-Lebensmittelmarkt in der Wachbacher Straße verwüstet. Wie die Polizei mitteilt, waren am Sonntag gegen 16 Uhr Unbekannte in das ehemalige Einkaufszentrum eingedrungen. Im Verkaufsraum versprühten sie einen Feuerlöscher mit ABC-Pulver, so dass die Brandmeldeanlage aufgrund des umherwirbelnden Pulvers auslöste. Dies rief Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Als diese eintrafen, war niemand mehr da. Zeugen berichteten von einer Gruppe Jugendlicher zwischen 13 und 16 Jahren. Einer soll korpulent gewesen sein, mit kurzen, braunen Haare und wie ein Osteuropäer gewirkt haben. Ein anderer sei 1,80 Meter groß und muskulös gewesen mit blonden, kurzen Haaren. Diese Gruppe solle sich öfter im Kurpark aufhalten. Wer Hinweise geben kann, setzt sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/5499-0 in Verbindung. melden. Falls die Gruppe nichts mit der Tat zu tun hat, sollten sich die Jugendlichen melden. pol

