Abschied von „Charly Brown“

Bad Mergentheim/Wiesbaden.Karl Heinz Zobel, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Charly Brown, hat seit seinem Dienstbeginn auf der Romantischen Straße im April 1968 über 300 000 Fahrgäste betreut und unterhalten. Der Kult-Busfahrer der Romantischen Straße, der immer mit schwarzem Zylinder und weißen Handschuhen am Lenkrad saß, ist am 11. Oktober im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in Wiesbaden gestorben. Die Gesellschafter von Deutschlands ältester Ferienstraße, der Romantischen Straße, trauern um einen Botschafter der Region, der zu seiner aktiven Zeit in keiner Publikation über die Buslinie Romantische Straße fehlte und dessen Späße, Hilfsbereitschaft und sichere Fahrweise zum Aushängeschild wurden. Seinem großen Fanclub gehörten jedoch nicht nur Menschen an: Zu den treuesten Fahrgästen gehörte „Schnuppy“, ein Mischlingsrüde aus Wallerstein, der stets auf den Bus der Romantischen Straße in Wallerstein wartete, mit ihm durch den Ort fuhr und während der Fahrt ein Würstchen verspeiste, das Charly für ihn zuverlässig bereithielt. Charly Braun war auch in Bad Mergentheim unterwegs und bekannt, so die Stadtverwaltung in einer Presseinfo. Seine Beisetzung findet am 30. Oktober um 13 Uhr auf dem Friedhof von Wiesbaden/Niedernhausen statt. stv/Bild: Stadt Bad Mergentheim

