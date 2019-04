Abschied von Chorleiter Axel Bähr

Eine kontroverse Gefühlslage herrschte im Publikum des Konzerts von „Karíbu“. Freude über die tolle Darbietung mischte sich mit Wehmut über den Abschied von Axel Bähr.

Bad Mergentheim. Unter dem Motto „Wunder geschehen“ präsentierte der Chor „Karíbu“ im sehr gut besuchten Kursaal erneut eine musikalische Weltreise mit bunter Mischung aus Pop, Chansons, Gospels, Spirituals und internationalen Liedern aus verschiedenen Ländern, Kontinenten und Kulturen.

Zugleich war es das Abschiedskonzert für Chorleiter Axel Bähr, der als Musiklehrer am Deutschordensgymnasium (DOG) vor über 25 Jahren den damaligen Schüler-Lehrer-Eltern-Chor „Karíbu“ gründete. Nach über einem Vierteljahrhundert gibt er, der am Ende des Schuljahres in den beruflichen Ruhestand geht, den Taktstock ab. Unter seiner Leitung entwickelte und etablierte sich „Karíbu“ zu einer festen und weit bekannten Chormusikgröße im Main-Tauber-Kreis. Die heuer abermals rund 40 Sänger im Alter zwischen etwa zehn und über 65 Jahren stammen aus der ganzen Umgebung. Seit Bestehen wurden neben einer traditionellen Jahresaufführung jeweils an vielen Orten in oder außerhalb der Region Konzerte dargeboten. Unter anderem gastierte der Chor in Bad Mergentheims Partnerstadt Digne wie etwa 2018. Bei diesem Gastspiel wurde das Zehn-Jahr-Jubiläum der französisch-deutschen Chorfreundschaft zwischen „Karíbu“ und dem Digner Chor „La Claire Fontaine“ gefeiert, die im Mai 2008 in Bad Mergentheim begann und anschließend vertieft wurde. Weitere Gastspiele gab es zum Beispiel im Raum Weimar, in Karlsruhe und im Kloster Schöntal. Zudem war das Chorensemble in der TV-Sendung der SWR „Sonntagstour“ zu sehen.

Ebenfalls ein ganz besonderer Höhepunkt war eine etwa einwöchige Tournee im Juni 2014 in der Normandie. In St. Marie du Mont, der nordfranzösischen Partnergemeinde von Edelfingen, und in deren Umkreis absolvierte „Karibu“ mehrere Auftritte anlässlich der Zeremonien zum 70. Jubiläum des „D-Day“. Beispielsweise vor dem Memorial-Museum am „Utah Beach“, bei einer großen Friedenszeremonie vor mehreren Tausend Zuschauern auf dem Marktplatz der Nachbarkommune Sainte-Mère-Église gemeinsam mit rund 165 Kindern sowie bei einer Gedenkfeier auf der größten deutschen Kriegsgräberstätte in der Normandie, „La Cambe“, im Beisein unter anderem von staatlichen und militärischen Vertretern aus Deutschland, Frankreich, USA, England und den Niederlanden. Zum Abschluss bot „Karíbu“ in der komplett gefüllten Kirche von St. Marie du Mont im Beisein von Oberbürgermeister Udo Glatthaar und seinem dortigen Amtskollegen Henry Milet ein feierliches Konzert mit dem Titel „Live For Freedom“.

Breites Repertoire

Auch im diesjährigen Programm waren wieder Lieder und Traditionals zu hören wie etwa „Ipharadisi“ zum Auftakt und das in Swahili-Sprache gesungene „Baba Yetu“ („Vater unser“). Die musikalische Weltreise führte zudem unter anderem nach Sardinien („Non potho reposare“), Frankreich („La mer“ des französischen Chansonniers Charles Trenet), in die USA („Sing, Sing, Sing“) und nach Deutschland („Wunder geschehen“ von Nena). Nach England entführten gesangssolistisch Maja und Walter Mühleck mit „Father And Son“ von Yusuf Islam (ehemals Cat Stevens).

Darüber hinaus kamen Freunde von Musical- und Filmmelodien auf ihre Kosten: Etwa bei dem 1979 von Bette Midler gesungenen „The Rose“ aus dem gleichnamigen Film. Weitere Ausflüge in die Popgeschichte beinhalteten zum Beispiel „Rosanna“ der Band Toto, die Ballade „Time After Time“ von Cyndi Lauper und zum Ende des offiziellen Programms Michael Jacksons Welthit „We Are The World“. Dargeboten wurden die Lieder und Songs entweder á cappella oder instrumental begleitet von Oliver Fischer (Kontrabass), Christian Mühleck (Gitarre), Daniel Pankeyev, Maximilian Stadtmüller (jeweils Klavier) und Pascal Raczek (Schlagzeug). Gesangssolistisch wirkten zudem Sabine Ries, Jutta Sackmann, Claudia Sazinger und Sylvia Schmid. Als Zugaben und spezifisch zu Axel Bährs Abschied gab das aktuelle „Karíbu“-Ensemble und rund 25 ehemalige Chormitglieder nach alter Tradition vier afrikanische Lieder zum Besten, darunter die südafrikanischen Hymnen „Siyahamba“ und „Nkosi Sikelel’ iAfrika“ sowie zur abschließenden Abrundung zum Mitsingen für die Zuhörer „Masiti“.

Aus derzeitig gesundheitlichen Gründen konnte Bähr bedauerlicherweise jedoch nur einen Teil des Konzerts leiten und musste den für den Vorabend in der evangelischen Kirche St. Georg in Weikersheim geplanten Auftritt gänzlich absagen. Unterstützt wurde er in den letzten Proben und bei der Konzertmatinee in Bad Mergentheim von Katharina Konstanze („Conny“) Haag und Theodor Spannagel, der ab Oktober die Leitung von „Karibu“ übernehmen wird.

Der stürmische Schlussapplaus des sehr zahlreichen Publikums galt zum einen der musikalischen Leistung des gesamten Ensembles als auch der vielfältigen und abwechslungsreichen Repertoireauswahl. Ganz speziell war er natürlich auch Bähr zu seinem sehr bewegenden Abschied gewidmet sowie eine Anerkennung für das Engagement und die Verdienste in seiner 25-jährigen Tätigkeit.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019