Anzeige

Bad Mergentheim.Der unterfränkische Sänger und Gitarrist Tim Jäger spielt am kommenden Samstag, 28. April, mit seiner Band „Tim Jägers Rock Class“ in der Bar „Rocklegende“ in Bad Mergentheim. Die Band präsentiert funkigen Bluesrock. Es werden Akzente im Stil von Warren Haynes und den Allman Brothers gesetzt. Die Rhythmusgruppe ist nach über zehn Jahren Bandgeschichte absolut eingegroovt und die Musiker verstehen sich blind auf der Bühne. Tobi Pawlick (Bass) und Xaver Hauck (Drums) sind voll in ihrem Element. Krister Kunde (Orgel) sorgt für die nötigen Flächen und begeistert mit virtuosen Soli. „Rock Class“ spielt eigene Songs aus ihren beiden aktuellen Alben und ausgesuchte Coversongs. Weitere Informationen gibt es unter „www.rock-class.com“. Die Veranstaltung beginnt um 21 Uhr, der Eintritt ist frei. pm