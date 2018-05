Absolut glaubwürdig und überzeugend

Anzeige

Bad Mergentheim.„The Leonard-Cohen-Project“ mit „Songs of Love and Hate“ gastiert am Samstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim

„Songs of Love and Hate“ ist ein Studio-Album des kanadischen Musikers und Schriftstellers Leonard Cohen aus dem Jahr 1971.

Da sich dieses Thema aber wie ein roter Faden durch beinahe alle seine Werke zieht, wurde es auch zum Titel der ersten gemeinsamen Produktion des „Leonard-Cohen-Projects“.