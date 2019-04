Absoluter Experte der „Hochmeister“

Bad Mergentheim.„Die Hochmeister in Mergentheim von 1525 bis 1809“, ist das Thema des Vortrags, der am heutigen Mittwochabend um 19 Uhr im Rahmen der Vortragsreihe des Vereins Deutschordensmuseum zum Jubiläum „800 Jahre Deutscher Orden in Bad Mergentheim“ im Deutschordensmuseum, stattfindet.

Referent ist der bekannte Deutschordenshistoriker, Professor Dr. Udo Arnold von der Universität Bonn. 1525 bot für den Deutschen Orden in mehrfacher Hinsicht ein Jahr des Einschnitts: Hochmeisterabfall, Bauernkriege und Reformation. Das war die Stunde Mergentheims, weil nach der Verwüstung der Horneck der Deutschmeister als neues Ordensoberhaupt ab 1527 bis 1809 dort seinen offiziellen Sitz hatte. Auch wenn er keineswegs alle drei Jahrhunderte im Mergentheimer Schloss residierte. Dieser ambivalenten Situation wird der Vortrag nachgehen und versuchen, die Rolle der Stadt für die Ordensentwicklung aufzuzeigen, andererseits auch die Bedeutung des Ordens für die Entwicklung der Stadt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019