Akrobatik, Magie und Illusionen

Bad Mergentheim.Ein Erlebnis der besonderen Art gibt es am Samstag, 10. November um 19.30 Uhr im Kurhaus/Großer Kursaal in Bad Mergentheim: eine große Varieté-Gala-Show.

Mit dabei sind Künstler von internationaler Klasse: Zum Beispiel Rodolfo Reyes, amtierende Weltmeister im einarmigen Springen. Er begeistert weltweit sein Publikum mit einer powervollen Choreographie voller Akrobatik.

Faszinierende Akrobatik

Terisa ist mit ihrer Performance „Circles in Motion“ auf der Suche nach Leidenschaft und Perfektion – „Körperakrobatik und faszinierende Show der Extraklasse“, so die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung zur Show.

Joe Walthera und Pafema entführen ihr Publikum mit ihrer eleganten und charmanten Art, zauberhaften Faszinationen, geheimnisvollen Manipulationen sowie preisgekröntem Entertainment in das Reich der Magie und Illusionen.

Pantomime und Parodie

Als Künstler des Jahres kennt „Mr. He“ keine Grenzen. Mit glanzvoller Slowmotion, Pantomime und mitreißender Parodie verkörpert er im Höchstformat verschiedenen Persönlichkeiten aus Film, Musik und Showbusiness.

Der Artist Daniel Hochsteiner ist als Weltklasse-Tempojongleur bei Engagements rund um den ganze Globus als „König der Jongleure“ bekannt.

Schorsch Bross schließlich ist ein „Tausendsassa der Varietékunst“ und begeistert mit seinen in Europa einmaligen artistischen Unglaublichkeiten, seinen skurrilen Klängen und seiner energiegeladene Comedy. Ein Entertainer, der als Conférencier in verschiedenen Figuren durch das Programm führt. pm

