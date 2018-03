Anzeige

Wachbach.Unter sehr guter Beteiligung fand die Aktion „Saubere Landschaft“ in Wachbach statt. Bei gutem Wetter sammelten die ca. 40 Helfer einen Traktor-Anhänger voll Müll und Unrat in der Landschaft ein. Nach dem Abschluss gab es als Dankeschön eine Stärkung in der alten Turnhalle. Ortsvorsteher Hermann Dehner sagte abschließend: „Wir bedanken uns bei den zahlreichen Helfern, insbesondere bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Wachbach, für den Einsatz.“ Bild: Ortsverwaltung Wachbach