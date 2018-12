Aktion wieder erfolgreich

Markelsheim.Blutspende-Termine gibt es in Markelsheim jeweils im Juni und Dezember seit 1984 in Zusammenarbeit mit dem DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. In den letzten Jahren waren in der Regel jeweils mindestens 130 angemeldet. Oft nahmen die Verantwortlichen am Ende sogar mehr Konserven mit.

Beim letzten Blutspende-Termin wurde die Zahl von 7500 Spendern erreicht. Mit Präsenten bedacht wurden Sybille Krauter (7499.), die zum 22. Mal Blut spendete, „um zu helfen“, sowie als 7500. Stefanie Nöth, die zum 18. Mal eine Spende abgab, „um Leben zu retten“. Auch der 7501. Spender, Heiko Model, erhielt ein Präsent. Für ihn als Markelsheimer „ist es selbstverständlich in Markelsheim Blut zu spenden“.

Spenderin Nummer 7500, Stefanie Nöth, war ursprünglich als „Mama-Taxi“ für ihre Tochter und deren Mitschüler dabei: Seit Jahren kommt Biologie-Lehrer Dominik Thiel vom Gymnasium Weikersheim mit seinen Schülern zur Blutspende in Markelsheim als praktischer Abschluss des Themenkomplexes „Blut“. Die jungen Leute lernen so den kompletten Ablauf einer Blutspende kennen und sie werden gleichzeitig motiviert, Blut zu spenden. Überreicht wurde als Präsent jeweils ein DRK-Geschenkkorb mit nützlichen Dingen wie Taschen-Beatmungsmaske, Zeckenkarte, Flaschenöffner, Schlüsselanhänger sowie Zettelbox mit Kugelschreiber und Büroklammern. Stefanie Nöth erhielt zudem noch eine Rose.

Neben den amtierenden Bereitschaftsleitern Helmut Wolf und Claudia Lochner gratulierten die Einsatzleiterin des Blutspende-Termins, Bettina Baumbusch, sowie spontan Ortsvorsteherin Claudia Kemmer, die selbst als Blutspenderin vor Ort war.

Das Ergebnis der Markelsheimer Dezember-Aktion kann sich wieder sehen lassen: 134 Blutspenden wurden abgegeben, 23 Erstspender waren dabei. drk-m

