Aktionstag „Wir bringen Kinder in Bewegung“ kam gut an

Markelsheim.„Spiel, Satz, Spaß und Sieg“ war das Motto der fast 90 Kinder der Grundschule am Engelsberg und der Vorschulkinder des katholischen Kindergartens St. Theresa am Tennis-Erlebnistag in Markelsheim.

Die Durchführung des beispielhaften Aktionstages wurde vom Württembergischen Tennis-Bund (WTB) durch die Entsendung des WTB-Mobils unterstützt und maßgeblich mit gestaltet.

Das WTB-Trainerteam mit Frank Wietschorke und Tim Loidl kam mit dem mit Materialien und Spielideen prall gefüllten Fahrzeug am Morgen frühzeitig auf der Tennisanlage an. Ziel des Aktionstages war es, bei den Kindern den Spaß am Tennis spielen zu wecken sowie Anregungen und Tipps für die Durchführung von altersgerechtem Training und neue Spielideen an die sportlich Verantwortlichen im Verein weiter zu geben.

Die Grundschüler der ersten bis vierten Klasse und die Vorschulkinder erwartete dadurch ein abwechslungsreiches Sport- und Bewegungsprogramm, in dem der Einsatz von Schläger und/oder Tennisball im Mittelpunkt stand. Ergänzend wurden Spielstaffeln wettbewerbsmäßig durchgeführt und die Mädchen und Buben bis zur ersten Klasse konnten im Rollballtennis Punkte ausspielen.

Frank Wietschorke und Tim Loidl veranstalteten in Zusammenarbeit mit den Vereinstrainern Thomas Väth und Juri Bastron, Chiara Zemke (Tennisassistentin), Vivien Dauberschmidt, Alina Kreuser (beide VSTA des TSV Markelsheim) sowie den Vereinsmitgliedern Bettina Schmidt, Sonja Metzger und Rudi Kemmer ein großes Tennisfest für die Kinder.

Christine Kuhnhäuser sorgte mit ihrem Team für die perfekte Pausenbewirtung. Vereinsfotograf Eugen Becker gelang es den Tag mit zahlreichen Bildern einzufangen.

Das Lehrerkollegium der Grundschule Markelsheim und die Erzieherinnen des katholischen Kindergartens wurden in die Tennis- und Spielaktionen von Beginn an mit einbezogen und konnten so ihr Ballgefühl austesten. Alle hatten sichtlich Spaß beim Umgang mit Tennisschläger und Ball.

Jugendsportwart Ingo Schulz hatte die Gesamtorganisation und teilte die Schulklassen auf die zehn Kleinfelder und vier Rollballtennisfelder ein. Auf zwei Platzhälften wurden die Spielstaffeln geübt. Das „Warm machen“ übernahm Frank Wietschorke für alle Kinder und für das Trainerteam. Danach ging es zum ersten Kontakt mit Ball und Schläger auf die vorbereiteten Stationen. Alle Kinder erhielten ein spezielles Kleinfeldtennistraining und durchliefen zusätzlich die Kleinfeld- und Midcourt-Spielstaffeln.

Krönender Abschluss des Tages war der Tennisbiathlon-Wettbewerb, bei dem die Kinder der vier Klassen und die Vorschulkinder in vier Gruppen eingeteilt wurden. Angefeuert wurden die Teams von den zahlreich erschienen Eltern und den Kindern, die gerade nicht am Start waren. So gaben alle Kinder läuferisch vollen Einsatz und stellten ihre Zielsicherheit unter Beweis. Häufig klappte dies nicht beim ersten Versuch, so dass der eine oder andere mehrere Anläufe benötigte um wieder auf die Laufstrecke und zum „Abklatschen“ mit dem nächsten Starter zu gelangen.

Viele strahlende Gesichter beim obligatorischen Abklatschen und der Medaillenübergabe waren der Lohn für das Orga- und Trainerteam. ins

