Aktivierender Hausbesuch

Bad Mergentheim.Viele ältere Menschen sind durch das Alter und körperliche Beeinträchtigungen stark in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Das hat dann meist zur Folge, dass sie ihr häusliches Umfeld nur schlecht und überhaupt nicht verlassen und deshalb auch am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen können.

Ursache ist die im Alter abnehmende Mobilität, die oftmals durch Krankheit, Knochenbrüche oder Schmerzsymptome verstärkt werden. Diese betagte Menschen sind dann oft an zu Hause gebunden, der Bewegungsradius wird kleiner und die Beweglichkeit selbst immer geringer. Dieses Gebundensein ans Haus führt in der Regel zu einer ungewollten Isolation und dadurch gehen die gewünschten Aktivitäten verloren.

Dem möchte der DRK-Kreisverband entgegenwirken und bietet hier seit einiger Zeit de Aktivierenden Hausbesuch an. Dabei sollen die motorischen Fähigkeiten erhalten und in besonderer Weise gesteigert werden. Dabei werden auch Kraft, Geschicklichkeit und Koordination aufgebaut. Neben der Bewegung, die in Form von einfacher Gymnastik beziehungsweise leichten Übungen erfolgt, kommt das persönliche Gespräch hinzu. Hier werden praktische Lösungen für den Alltag diskutiert und entwickelt, die helfen sollen mit der bestehenden Situation besser zurecht zu kommen.