„Aktivierungswagen“ für die Tagespflege

Einen vielseitig ausgestatten Aktivierungswagen im Wert von rund 1000 Euro hat der „Freundeskreis der Mobilen Dienste“ der Bad Mergentheimer Tagespflege gespendet.

Bad Mergentheim. Sachgerechte Aktivierung vorhandener Fähigkeiten gehört neben der umsichtigen Versorgung und Betreuung zu den wesentlichen Aufgaben einer solchen Einrichtung. Die Tagespflege der „Mobilen Dienste“ der Evangelischen Heimstiftung in Bad Mergentheim ist nach dem Umzug ins Erdgeschoss des „Johann-Benedikt-Bembé-Stifts“ auf zwei Gruppen mit Platz für 25 Gäste angewachsen. Entsprechend groß ist der Bedarf an geeignetem Material, damit die Mitarbeiterinnen ihrer Aufgabe optimal gerecht werden können. Die Mittel aus den Pflegesätzen sind beschränkt und so bewilligte der Vorstand des Freundeskreises gerne die Anschaffung eines „Aktivierungswagens“ und seiner von den Fachkräften ausgewählten Ausstattung.

„Dem Freundeskreis gebührt großer Dank für diese wertvolle Unterstützung“, betonte Claudia Zenkert, die Leiterin der Tagespflege. „Unsere Gäste werden ihre Freude daran haben“. Auch Silke Breuninger, Regionaldirektorin Mobile Dienste der Evangelischen Heimstiftung, würdigte den hohen sozialen Einsatz des Vereins für Senioren aus der Kurstadt und ihrer Umgebung.

Genau für solche praktische Hilfe, das betonte der Vereinsvorsitzende Gerhard Schilling bei der Übergabe des Aktivierungswagens, habe man vor neun Jahren diesen Freundeskreis gegründet. „Mit liebevoller Zuwendung, Freundlichkeit und professioneller Arbeit betreuen die Mobilen Dienste in Bad Mergentheim zuverlässig und täglich alle ihre Kunden und das wissen wir sehr zu schätzen“. Doch nicht alles, was dazu nötig sei, werde von der Pflegeversicherung bezahlt. Für solche Fällen seien die Mittel des Vereins, gesammelt durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, gedacht. Gerade die wertvolle Arbeit der Tagespflege brauche solche Unterstützung und man leiste sie gerne.

Die Tagespflege Bad Mergentheim ist von Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Informationen über sie und auch über den Freundeskreis gibt es unter Telefon 07931 / 949150. peka

