Aktuelle Halts und Abfahrtszeiten

Bad Mergentheim.Der Wildtierpark Bad Mergentheim wird vom 1. Mai bis 31. Oktober, wieder mehrmals täglich von der Buslinie 955 (Bad Mergentheim-Hollenbach und zurück), bedient.

Von Montag bis Freitag an Werktagen, starten die Busse jeweils um 9, 11.30, 14.40 und 16.40 Uhr, ab Bahnhof Bad Mergentheim und fahren über die Haltestellen „Altstadt Schloss“ und „Wachbacher Straße“, hinauf zum Wildpark. Rückfahrtgelegenheiten in die Innenstadt bestehen ab der Haltestelle „Wildpark“, jeweils um 11.45, 15 und 17 Uhr. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen, starten die Fahrten um 11.33, 12.33, 14.28 und 16.28 Uhr, bereits ab der Haltestelle „Klinik Hohenlohe“ und bedienen danach die Haltestellen „Rehaklinik ob der Tauber“, „Löffelstelzen, Ort“ und „Löffelstelzen, Abzweigung Rehaklinik Taubertal“, ehe der Zustieg an den Haltestellen „Bad Mergentheim, Bahnhof“, „Altstadt Schloss“ und „Wachbacher Straße“, zum Wildpark möglich ist. Ab „Bahnhof“ gelten an diesen Tagen folgende Abfahrtszeiten zum Wildpark: 9.30, 11.45, 12.45, 14.40 und 16.40 Uhr. Rückfahrtgelegenheiten bieten sich für die Besucher ab der Haltestelle „Wildpark“ an diesen Tagen jeweils um 12, 13, 15 und 17 Uhr zu allen genannten Haltestellen. Darüber hinaus bieten auch die fünf RufTaxi-Linien 9833 (Bad Mergentheim-Assamstadt-Windischbuch), 9834 (Bad Mergentheim-Boxberg), 9843 (Bad Mergentheim-Lauda), 9852 (Bad Mergentheim-Weikersheim) und 9855 (Bad Mergentheim Süd), einzelne Direktfahrt-Gelegenheiten zum Bad Mergentheimer Wildpark sowie zur Solymar-Therme und zurück. Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) gibt es rund um die Uhr im Internet unter www.vrn.de., in der kostenlosen myVRN-App und unter www.vgmt.de.

Ebenfalls rund um die Uhr erreichbar ist die telefonische Fahrplanauskunft und RufTaxi-Zentrale unter der Servicenummer 0621/1077 077. Das VGMT-Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle in Lauda oder unter Telefon 09343/62140, erreichbar.

