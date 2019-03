Aktuelles Trainerteam verlängert Vertrag

BAD MERGENTHEIM/LÖFFELSTELZEN.Nach dem erfolgreichen Abschneiden im Bezirkspokal mit dem Erreichen des Halbfinales gibt es eine weitere positive Nachricht für die SGM Löffelstelzen/Mergentheim. Das aktuelle Trainerteam Sascha Höfer, Thorsten Beck und Miroslav Vasic verlängert seinen Vertrag noch vor Ablauf der aktuellen Saison um weitere zwei Jahre.

Als Sascha Höfer 2017 den Posten übernahm, sprach er deutlich von einem auf mehrere Jahre angelegten Projekt mit dem primären Ziel, die SGM in der A-Klasse fest zu etablieren. Mit einer konstanten Platzierung in der oberen Tabellenhälfte in der laufenden Saison und überzeugenden Spielleistungen im Pokal bekräftigt sich diese Zielrichtung. „Wir sind sehr froh, Sascha Höfer, Thorsten Beck und Miroslav Vasic für weitere zwei Jahre als Trainer verpflichten zu können“, so VfB-Präsident Hans-Jürgen Preis und Löffelstelzens Vorsitzender Thomas Nieswandt. „Durch ihre professionelle Arbeit haben sie die SGM zu einer homogenen Mannschaft geformt, die auch spielerisch einen enormen Sprung nach vorne gemacht hat und uns positiv in die Zukunft blicken lässt.“ pm

