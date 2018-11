Alfons-Müller-Preis geht an Julian Lang

Bereits zum zehnten Mal führte der TSV Markelsheim seinen traditionellen Ehrungsabend durch.

Markelsheim. Mit diesem hat der TSV in den vergangenen Jahren ein erfolgreiches Format geschaffen, das mittlerweile in den umliegenden Vereinen zahlreiche Nachahmer gefunden hat. Ziel des Abends ist es, verdienten Mitgliedern des Vereins in einem lockeren, aber dennoch würdevollen Rahmen Anerkennung auszusprechen.

Erstmals wurde in diesem Jahr nicht nur die Vorbereitung, sondern auch die Durchführung vom Ehrungsausschuss des Vereins unter der Leitung von Rüdiger Wellm und Uwe Schneider übernommen.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung dankte der Vereinsvorsitzenden Alois Schmitt allen Mitwirkenden des Ehrungsausschusses für die Übernahme dieser schönen und verantwortungsvollen Aufgabe. So könnten laut Schmitt die wichtigsten Menschen der rund 1100 Vereinsmitglieder an diesem Abend angemessen zur Geltung kommen, nämlich diejenigen, die durch langjährige Treue und außergewöhnliches Engagement den Verein tagtäglich am Leben erhalten.

Rüdiger Wellm unterstrich diese Aussage und überbrachte im Namen des Sportkreises Grüße und Dank an alle ehrenamtlich Tätigen, egal ob im Sport oder anderweitig, ohne die eine Gesellschaft nicht funktionsfähig sei.

Geehrte im Mittelpunkt

Im weiteren Verlauf des Abends standen die Geehrten selbst im Mittelpunkt. Um die einzelnen Personen und ihr Wirken vorzustellen, nannte Wellm wichtige Eckdaten, die Schneider durch zahlreiche Fotos aus dem Vereinsalbum untermalte.

Unterhaltsam und lebendig wurden die Berichte durch zahlreiche Anekdoten, die vor allem die älteren Vereinsmitglieder zum Besten gaben. So erinnerte beispielsweise Klaus Gschwind an die erste Gemeindedarre, in der die Markelsheimer Turner auf Steinboden trainierten, oder Peter Weichand an die Nacht- und Nebelaktion, nach der die baufällig gewordene Umkleidehütte am alten Sportplatz plötzlich in neuem Glanz erschien.

Aber auch die jüngeren Vereinsmitglieder brachten ihre Verbundenheit und positiven Erlebnisse mit dem Verein zum Ausdruck. So begründete Aileen Gruber ihr unermüdliches ehrenamtliches Engagement als Trainerin beispielsweise mit den leuchtenden Kinderaugen, die sie nach sportlichen Erfolgen anstrahlten oder Daniel Landwehr mit seinem Wunsch, an Kinder weiterzugeben, was er selbst von seinen Trainern lernen durfte.

Den Ehrenbrief des Vereins für 16 Jahre Ehrenamt erhielt an diesem Abend Jürgen Bamberger für seine Tätigkeit als Linienrichter, Pressewart und Jugendtrainer der Fußballabteilung.

Die Ehrengabe für 20 Jahre Ehrenamt ging an Alexander Eidel, der mittlerweile als Abteilungsleiter der Turnabteilung in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, außerdem an Gerhard Wedel, der sich über viele Jahre als Jugendsportwart, Schriftführer und Abteilungsleiter in der Tennisabteilung engagierte sowie an seinen Stellvertreter Rudi Kemmer.

Höchste Vereinsehrung

Die höchste Auszeichnung des Vereins, der Alfons-Müller-Gedächtnis-Preis, wurde in diesem Jahr an Julian Lang überreicht, der sich mittlerweile seit über 30 Jahren ehrenamtlich in der Fußballabteilung engagiert. Der Vereinsvorsitzende Alois Schmitt bezeichnete Lang schlichtweg als einen Glücksfall für den Verein – und zwar sowohl als aktiver Fußballspieler, als ehrenamtlich Tätiger als auch als Mensch. Mit über 600 absolvierten Spielen gilt Lang nach wie vor als Rekordfußballspieler im Verein, der noch mit 42 Jahren die erste Mannschaft aktiv als Spieler unterstützte. 1986 übernahm er als Platzwart die Pflege der Sportplätze und verbrachte seither weitere unzählige Stunden auf dem geliebten Rasen. Schmitt bedankte sich für Langs Jahrzehnte lange unermüdliche und absolut zuverlässige Unterstützung im Verein. Die Ehrennadel in Bronze für vier Jahre Ehrenamt erhielten Paulina Stöckle, Susanne Stöckle, Aileen Gruber und Felix Thomas, die Ehrennadel in Silber für acht Jahre Ehrenamt Daniel Landwehr, Timo Lochner, Christian Lehr, Thomas Schieser, Annegret Kimmelmann und Gudrun Ikas und die Ehrennadel in Gold für zwölf Jahre Ehrenamt Thorsten Wellm.

Für 40-jährige Treue zum Verein wurden Anette Pfau, Horst Engelmann, Jutta Engelmann, Lothar Herrmann, Gerhard Model, Karl Herrmann und Eugen Schurk ausgezeichnet, für 50 Jahre Elisabeth Wallmann und Peter Weichand und für 60 Jahre Pius Bokmeier, Klaus Gschwind und Herbert Landwehr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018