Alkoholisiert Unfall verursacht

Anzeige

Bad Mergentheim.Auf dem Dach ist in der Nacht auf Samstag ein Pkw in Bad Mergentheim zum Liegen gekommen. Gegen 2.30 Uhr war ein 34-Jähriger mit dem Ford Kombi auf der Westumgehung von der Wachbacher Straße in Fahrtrichtung Herrenwiesenkreisverkehr unterwegs. Im Bereich der Schillerstraße fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf eine Verkehrsinsel. Das Fahrzeug schleuderte daraufhin auf ein Grundstück, wo der Pkw auf dem Dach landete. Zeugen beobachteten zwei bis drei Personen, die aus dem Fahrzeug kletterten und wegrannten. Den Fahrer hielten die couragierten Zeugen fest. Er hatte immerhin mehr als 1,6 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden betrug circa 5000 Euro. Den 34-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.