Alkoholisierter Geisterfahrer

Rengershausen/hachtel.Zu tief ins Glas geschaut hatte am Freitag, 2. August, ein 57-Jähriger. Der 43-jährige Fahrer eines Traktorgespanns befuhr um circa 21.40 Uhr die Straße von Rengershausen kommend in Fahrtrichtung Hachtel.

Beinahe-Zusammenstoß

Auf dieser Strecke kam ihm der 57-Jährigen mit seinem Nissan entgegen. Der Traktorfahrer erkannte rechtzeitig, dass der Alkoholisierte immer weiter auf seine Fahrspur kam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr er mit seinem Gespann auf den Grünstreifen und verlangsamte seine Geschwindigkeit.

Trotzdem touchierte der Nissan den hinteren Reifen des Anhängers und fuhr im Anschluss eine Böschung hinunter, wo er zum Stehen kam. Glücklicherweise zog sich keiner der Beteiligten Verletzungen zu. Die Polizeistreife vor Ort stellte während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 57-Jährigen fest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Für den Mann endete die Fahrt an Ort und Stelle und er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Insgesamt verursachte der Mann Sachschaden in Höhe von knapp 6000 Euro. Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss er nun rechnen. pol

