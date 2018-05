Alle Aufgaben vorbildlich gelöst

Anzeige

So mussten im Pfarrgarten Tiere von Bäumen gerettet, im Pfarrweg eine Ölspur beseitigt und am Sportheim ein Kleinbrand gelöscht werden. Alle drei Einsätze wurden mit Teamarbeit und Geschick zügig abgearbeitet, so dass sich danach wieder alle zum gemeinsamen Frühstück trafen. Alle drei Einsätze waren natürlich simuliert, so dass zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt bestand.

Getreu dem Leitspruch der Feuerwehr, „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“, besuchten alle den Pfingstgottesdienst in Löffelstelzen. Pater Alois, welcher von Peru zu Besuch war, lobte den Einsatz und das Engagement der Jugendlichen. Unter dem Motto „Fit for Firefighting“, fuhren die Jugendfeuerwehrler und ihre Betreuer zusammen mit dem stellvertretenden Ortsvorsteher Rainer Blank und Abteilungskommandant Bernd Lehle nach Elpersheim, um dort am Pfingstlauf teilzunehmen. Beim 5km-Jugendllauf der Mädchen wurde durch Pia Blank (1.), Lilli Blank (2.) und Neele Blank (3.) das Siegertreppchen komplett von der Jugendfeuerwehr belegt. Auch die restlichen Läufer waren sehr zufrieden mit ihren Ergebnissen. Der Pfingstlauf war ein willkommenes Training auf den Feuerwehrlauf für Jedermann am 8. Juli in Löffelstelzen. Zum Abschluss wurde im Magazin gemeinsam gegrillt. Tobias Göhring würdigte den Einsatz der Betreuer und lobte die Jugendfeuerwehr für die gute Mitarbeit. Weitere Infos unter www.ffw-loeffelstelzen.de

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.05.2018