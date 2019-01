Alle Stromfresser haben einen Ausschalter

BAd Mergentheim.Auf welche Weise sollen Kinder Prozesse wie die globale Erderwärmung und Begriffe wie Stromfresser verstehen? Durch Geschichten wie diese: „Eisbär, Dr. Ping und die Freunde der Erde“.

Wieder einmal bewies Julia Moll, Lehrerin an der Grundschule Bad Mergentheim und Leiterin der Theater-AG, großes Geschick bei der Auswahl des Theaterstücks, das von Reinhard Horn und Hans-Jürgen Netz in Kooperation mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland entworfen wurde.

Stets ist es ihr ein Anliegen nicht nur ein unterhaltsames Stück zur Aufführung zu bringen sondern Schauspieler und Zuschauer auch zum Nachdenken anzuregen, indem Problematiken wie die globale Erderwärmung kindgerecht aufgegriffen werden und auch Kritik am Verhalten der Gesellschaft geübt wird. In diesem Jahr wurde bereits zum Ende des ersten Schulhalbjahres aufgeführt.

Julia Moll, ihre Helfer und die Kinder haben es geschafft, unter großem Einsatz innerhalb kürzester Zeit ein Theaterstück einzustudieren, eine tolle Kulisse vorzubereiten und zum Teil selbst Requisiten herzustellen. Eine großartige Leistung, die alle Zuschauer (Familie und Freunde sowie Klassen 1 bis 4) mit viel Applaus würdigten.

Hauptakteure des Stücks sind Lothar der Eisbär und Dr. Ping der Pinguin vom Südpol, der seinen am Nordpol lebenden Freund besucht. Beide sind sich einig, dass mit der Erde etwas nicht stimmt.

Bereits durch die Auswahl der Tiere wird verdeutlicht „Alles hängt mit allem zusammen. Die Erde ist ein kleines Dorf. Der Südpol ist gleich neben Wuppertal“, um einen der vielen Liedtexte des Schauspiels zu zitieren. Deutlich wird auch hier: die Erderwärmung geht uns alle an, egal woher wir kommen.

Erwachsene „zu langsam“

Sind es natürlich viele Faktoren, die bei diesem großen Thema eine Rolle spielen, legt das Stück seinen Schwerpunkt auf die Stromfresser, die jeder zu Hause hat und mit welchen auch die Kinder bereits täglichen Umgang haben. So kamen die Stromfresser Watt, Volt und Ampere untermalt von einer düsteren Musik auf die Bühne gestapft und schalteten ständig alle Elektrogeräte wieder an mit dem Slogan „Was schert uns das Klima?“.

In seinem Universal-Lexikon las Dr. Ping dann nach: „Stromfresser fressen mehr Strom als man braucht. Man findet sie in alten Kühlschränken, in Gefrierschränken und und und ... in so genannten Stand-by-Schaltungen!“ Die machen sich auf den Weg, um die Stromfresser aufzuhalten. Doch wenden sie sich nicht an die Erwachsenen, die viel zu lange brauchen, um etwas zu kapieren und deren Wahrnehmung durch den Sand in den Augen verschleiert ist. Sondern sie wenden sich an die Kinder Paul und Paula.

„Stromfresser haben einen Ausschalter“, liest Dr. Ping weiter in seinem Lexikon nach. Eine wichtige Erkenntnis, die den Schauspielern und Zuschauern ein Werkzeug an die Hand gibt, bewusster mit den Stromfressern umzugehen und den Standby-Knopf auszuschalten. Hierfür erhielten alle Kinder am Ende des Stückes sogar eine Lizenz - unter der Frage: „Seid ihr alle Freunde der Erde und helft uns die Stromfresser aufzuhalten?“ verteilten die Schauspieler Genehmigungen zum Ausschalten für zu Hause. Doch sollte auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass aller Strom ein Übel und das Aufhalten der Stromfresser ein Leichtes sei.

Deutlich wurde während des Stücks immer wieder, dass die Kinder, die sich Lothar und Dr. Ping zu Hilfe holten, eigentlich machtlos waren gegenüber der Vielzahl an Stromfressern auf der ganzen Erde. „Aber wie?“ stellten sie mehrfach gedankenversunken die Frage nach ihren Möglichkeiten.

Fazit des Stücks: „Wir brauchen Strom, aber keine Stromfresser. Geh’ mit offenen Augen durch die Welt und achte auf sie, indem du unnötige Stromfresser ausschaltest.“ kas

