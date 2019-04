Allerlei Buntes rund um das Thema Ostern

Bad Mergentheim.Der Freunde- und Förderverein Eduard-Mörike-Haus Bad Mergentheim veranstaltet am heutigen Samstag und morgigen Sonntag das traditionelle Frühlingsfest mit Kunst- und Handwerkermarkt im Garten und Foyer des Eduard-Mörike-Hauses in der Austraße in Bad Mergentheim.

Angeboten werden frischgebackene Osterhasen, Ostergebäck, von den Ehrenamtlichen zubereitete Marmeladen, verzierte Ostereier, Blumenarrangements, Türkränze, Ostergestecke und ganz neu in der Angebotspalette Produkte vom Alpaka. Auch Kreatives in Holz und Keramik für drinnen und draußen, Strickwaren und Bastelarbeiten können erworben werden. Wie die einzelnen Produkte entstehen kann man zuschauen an der Drechslerbank, beim Körbe flechten und beim Eierfärben.

Ein Winzer aus Beckstein bietet Liköre und Brände an und beantwortet gerne Fragen rund um den Weinbau.

Für die Kinder ist Ponyreiten möglich und ab 14.30 Uhr können in der Bastelecke unter Anleitung kleine Künstler kreativ tätig werden. Im Garten ist eine Grill- und Getränkestation eingerichtet.

Das Café ist an beiden Tagen geöffnet. Der Markt öffnet jeweils um 11 Uhr seine frühlingshaft geschmückten Verkaufshäuschen. pm

