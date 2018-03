Allerlei Selbstgemachtes

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Freunde- und Förderverein im Eduard-Mörike-Haus, feiert am morgigen Samstag ab 11 Uhr und Sonntag, 25. März, nach dem Morgengottesdienst, ein Frühlingsfest. Er führt damit die Tradition im Pflegezentrum, eine Woche vor Ostern, einen Kunst- und Handwerkermarkt durchzuführen, fort. Es können gebackene Osterhasen, Ostergebäck, Marmeladen und vor allem schön verzierte Ostereier, mit Naturfarben gefärbt, erworben werden. Ein vielfältiges Angebot in Holz und Keramik für drinnen und draußen, Strickwaren und Bastelarbeiten runden die Produktpalette ab. Wie die einzelnen Produkte entstehen, kann man an der Drechslerbank sehen, beim Körbeflechten und beim Eierfärben. Das Café ist an beiden Tagen geöffnet. pm