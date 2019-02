Alles rund um das Thema Wein

Dass das liebliche Taubertal einiges zu bieten hat, erfuhren die Besucher des 10. Forums „Kultur & Wein“ aus erster Hand. Zu diesem gehörten auch Vorträge und Exkursionen.

Bad Mergentheim. Rund 120 Weingästeführer aus ganz Deutschland trafen sich in Bad Mergentheim zum 10. Forum „Kultur & Wein“ des Deutschen Weininstituts (DWI).

Bundesweit leisten etwa 1400 geschulte Gästeführer – davon 30 im „Lieblichen Taubertal“ – wertvolle Beiträge zur Förderung der Weinkultur und des Weintourismus. „Eine der kommunikativsten Veranstaltungen zur Vernetzung der deutschen Weingästeführer“, bezeichnete DWI-Vertreter Steffen Schindler das Forum im Bad Mergentheimer Kursaal. Mit 120 Teilnehmern (15 aus dem Taubertal) sei der bisherige Rekord gebrochen. Mehr Anmeldungen habe man aus Kapazitätsgründen nicht annehmen können. Wein, Kulinarik, Kultur und Radtourismus zählen zu den speziellen Markenzeichen der Region – dies verdeutlichte Thomas Weller vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis in einem Grußwort im Namen des Tourismusverbandes.

Rund 2200 Kilometer bieten eine äußerst breite Auswahl an Radwegen. Aushängeschild ist die mit 5-Sternen ausgezeichnete Route „Der Klassiker“ durchs Taubertal. Ergänzend erhielten die Gäste an einem Stand im Foyer viele Informationen über das reichhaltige Ferienangebot von Wanderwegen über Kulturgüter bis hin zu Sehenswürdigkeiten.

Im Kursaal standen insbesondere Fachvorträge zu verschiedenen Themenbereichen auf dem Programm. Über Aktuelles und derzeitige Trends referierte Steffen Schindler. In Deutschland gebe es insgesamt über 103 000 Hektar Rebfläche. Damit zähle man allerdings eher zu den kleineren Weinbauländern. Im Vergleich dazu betrage die Anbaufläche in Spanien, der weltweiten Nummer eins, über 967 000 Hektar. Aktuell gebe es 7283 Produzenten. Davon 527 in Württemberg und 466 in Baden. Weit über 40 Prozent der Sektsorten seien „brut“ – zudem 41 Prozent weiße Sekte, berichtete Schindler.

Weitere Vortragsthemen waren „Sekt, Secco & Co“ von Manuel Bretschi (Deutsches Weininstitut), „Käse und Wein“ von Ursula Heinzelmann (Oxford University) sowie „Wein und Gesundheit“ von Claudia Stein-Hammer (Deutsche Weinakademie). Nach jetzigem Stand der Forschungen spreche bis auf bei Ausnahmen wie etwa bestimmten Krankheiten, Suchtgefährdungen oder Schwangerschaft gesundheitlich kaum etwas gegen einen moderaten Wein- oder Biergenuss. Zum Beispiel mit einem Glas zum Essen am Tag. Allerdings seien Aussagen über Nährwert und Gesundheit in der Werbung für alkoholische Getränke nicht erlaubt. Relative Werbeverbote seien bereits weit verbreitet – etwa in Frankreich. Dort werde seit Anfang der 90er Jahre keine Weinwerbung mit Menschen und Emotionen betrieben. Zudem würden Werbeeinschränkungen aktuell auch in der EU diskutiert. Abschließend stellte die lokale Weingästeführerin Conny Lehr deren „Jakobshof“ in Markelsheim mit seinen Attraktionen und Angeboten vor.

Am zweiten Tag standen drei verschiedene ganztägige Exkursionstouren entlang der Weinstraße auf dem Programm, die vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ ausgearbeitet und organisiert sowie von jeweils zwei Weingästeführern begleitet wurden. Etwa 100 Teilnehmer nutzten dabei die Gelegenheit, die Ferienlandschaft an Main und Tauber kennenzulernen.

Die Tour führte nach einer Stadtbesichtigung in Wertheim über Kloster Bronnbach mit seiner Vinothek zu den Becksteiner Winzern nebst einer auch dortigen Weinprobe zurück nach Bad Mergentheim. Stationen von „Zeitreise in die Schulzeit“ waren nach einer Stadtführung in Bad Mergentheim das VS-Schulmöbelmuseum und die malerische Altstadt in Tauberbischofsheim mit dem Kurmainzischen Schloss, die Barockkirche in Gerlachsheim und das „Vintasticum“ im Becksteiner Weingut Benz. Die dritte Exkursion mit dem Titel „Alte Reichsstadt und Besuch im Schloss“ hatte Rothenburg ob der Tauber als erstes Ziel, wo es nach der Stadtführung ins Weingut „Glocke“ ging. Im Schloss Weikersheim präsentierten danach die Markelsheimer Weingärtner bei einer Probe edle Tropfen. Zudem folgte eine interessante historische Führung durch das Schloss.

Am dritten und letzten Tag boten Weingästeführer des Lieblichen Taubertals noch drei individuelle Führungen an.

