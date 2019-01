Allgemeine und berufliche Bildung bereitet aufs Leben vor

Bad Mergentheim.Nach der neunten Klasse in der Haupt- oder Werkrealschule, Gemeinschaftsschule, Realschule oder im Gymnasium ist ein Wechsel auf eine zweijährige Berufsfachschule ohne weitere Hürden möglich. Die Berufsfachschulen in Bad Mergentheim führen nach zwei Jahren zur Fachschulreife. Dies ist ein mittlerer Bildungsabschluss, mit dem man erfahrungsgemäß gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz hat. Mit einem guten Abschluss kann ein Berufskolleg oder ein berufliches Gymnasium besucht werden, um die Fachhochschulreife oder das Abitur zu erwerben.

Die Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung, auch Wirtschaftsschule genannt, vermittelt mit kaufmännischen Fächern, Mediengestaltung und qualifizierendem Computereinsatz die Kompetenz für die Büro- und Verwaltungsberufe.

In den gewerblich-technischen Berufsfachschulen Elektro- und Metalltechnik können technisch begabte Schüler den Umgang mit modernen Maschinen und elektrotechnischen Geräten lernen. In der neu eingerichteten Berufsschulwerkstatt erwerben Jugendliche eine praxisnahe Grundbildung, so dass der Abschluss in der zweijährigen Berufsfachschule oftmals auf das erste Jahr einer artverwandten Ausbildung angerechnet wird.

Die Schüler in der Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Ernährung erwerben fachliche Kompetenzen im Bereich gesunder Ernährung sowie Grundlagen der Erziehungs- und Wirtschaftslehre. Der Besuch dieser Schulart ermöglicht einen guten Einstieg in die Ausbildung zur Erzieherin, Hotelfachfrau oder Hauswirtschafterin. Das andere Profil „Gesundheit und Pflege“ bietet den Berufsfachschülern aufgrund der fachbezogenen Fächer Biologie, Gesundheitslehre und Pflege sowie Übungen zur Pflege ideale Voraussetzungen für den Einstieg in soziale und pflegerische Berufe.

Ein Informationsabend für alle zweijährigen Berufsfachschulen in Bad Mergentheim findet am Donnerstag, 14. Februar, um 19 Uhr in der Aula an der Kaufmännischen Schule, Wachbacher Straße 42, statt.

Anmeldungen können vom 1. Februar bis zum 1. März in den Sekretariaten des Schulzentrums in der Seegartenstraße 16 und in der Kaufmännischen Schule in der Wachbacher Straße 42 erfolgen. bsz

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019