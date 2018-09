Alois Gerig kassiert im Rewe-Markt

Bad Mergentheim.Alois Gerig, Bundestagsabgeordneter für den Bereich Odenwald-Tauber, ist am heutigen Mittwoch, 19. September, in ganz neuer Rolle unterwegs: von 17.30 bis 18.30 Uhr wird der CDU-Politiker an der Kasse im Rewe-Markt Bad Mergentheim (in den Herrenwiesen) sitzen und die Einkäufe der Kunden kassieren.

Anlass für diesen Einsatz ist die derzeit laufende Aktion „Gut für Dich. Und Deine Region“, mit der Rewe für die Produkte regionaler Erzeuger und Landwirte wirbt – ein Anliegen, das Alois Gerig sehr am Herzen liegt und das er gerne unterstützt.

Die Inhaberin des Rewe-Marktes in Bad Mergentheim Ayse Cevahir verbindet die Aktion mit einem guten Zweck: Das Geld, das in der Stunde an der Kasse von Alois Gerig eingenommen wird, spendet sie an die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Caritas-Krankenhaus. Lange Schlangen an der „Gerig-Kasse“ sind ausnahmsweise erwünscht. ckbm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018