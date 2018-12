Alpenländische Klänge im Münster

Bad Mergentheim.Die Tauberfränkische Wirtshausmusi mit den beiden Volksmusikgruppen „Jakobs-Stubenmusik“ und „Die Zwiefach-Boarischen“ ist am Samstag, 15. Dezember, um 19 Uhr mit einer „Tauberfränkische Weihnacht“ im Münster in Bad Mergentheim zu hören. Die Zuhörer erwartet ein Programm aus Advents- und Weihnachtsweisen, die in unterschiedlicher Form dargeboten werden. Die Besetzungen reichen dabei vom Holzbläser-Quartett über Stuben- und Saitenmusik bis hin zur Blechbläsern. Gespielt werden Stücke im alpenländischen Stil. Andreas Heinze aus Freudenbach wird lustige und besinnliche Geschichten in Mundart vortragen. Der Eintritt ist frei. fm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018