Bad Mergentheim.Der Verein „Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser“ (FSA) ist ein Zusammenschluss von Alphornbläsern aus dem gesamten süddeutschen Raum. Sie treten am Sonntag, 19. Mai, um 15.30 Uhr am Musikpavillon an der Wandelhalle (witterungsabhängig) auf. Ziel des FSA ist, in einer Großformation Alphorn zu blasen. Es werden ca. 30 Alphornbläser in oberbayerischer Tracht zu hören und zu sehen sein. Im Jahr 2014 produzierte der FSA seine erste CD unter dem Titel „Die Alphornbläser spielen auf“. Die Nachfolge-CD wurde 2016 unter dem gleichen Titel (Folge 2) eingespielt. Beide CDs wurden mehrmals im SWR 4 vorgestellt. Der Eintritt ist für Kur- und Gästekarteninhaber frei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.05.2019