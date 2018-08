Als zweitbester Deutscher ins Ziel

Bad Mergentheim.Über 1000 Starter, nur 750 Finisher, 120 km Rad, drei Alpenpässe und 3500 Höhenmeter, 20 Kilometer Lauf in 2000 Meter Höhe – das sind die Eckdaten des 13. Alpe-d’Huez-Triathlons in den französischen Alpen. Der 27-jährige Igersheimer Thomas Tietz aus der Triathlongruppe des TV Bad Mergentheim stellte sich nach einem Jahr gewissenhafter und spezifischer Vorbereitung dieser Herausforderung.

Dabei musste er sich in einem hochkarätigen und international besetzten Teilnehmerfeld beweisen: Allein über 30 männliche Profi-Athleten hatten gemeldet. Das Abenteuer begann mit dem Schwimmen im Lac du Verney, einem zur Stromversorgung genutzten Stausee, der für seine klirrend kalten Wassertemperaturen (13 bis 16 Grad Celsius) gefürchtet ist. Aufgrund der Hitzewelle der vorhergehenden Wochen wurden die Athleten jedoch von rekordverdächtigen 18 Grad Celsius überrascht, die im Neoprenanzug kein größeres Problem darstellten. Zu absolvieren waren 2,4 Kilometer aufgeteilt in zwei Runden.

Gute Ausgangsposition

Thomas Tietz konnte sich im eindrucksvollen Massenstart aus den „Schlägereien“ heraushalten und fand so schnell in einen guten Rhythmus. Vom Sog größerer Gruppen profitierend, gelang es ihm nach und nach, Plätze gut zu machen und schließlich nach 36:42 Minuten (zirka 1:30min/100m) als 72. aus dem Wasser zu steigen – eine gute Ausgangsposition für den durchschnittlichen Schwimmer. Nun ging es auf die 118 Kilometer lange, alpine Radstrecke (3200 Höhenmeter).

Auf den ersten 25 Kilometern hielt Thomas Tietz sich zurück, um Körner für die entscheidenden Abschnitte des Rennens, die drei großen Anstiege, zu sparen. Als erster stellte sich den Triathleten der Col de la Morte entgegen. Auf den 14 Kilometern mit zirka 1000 Höhenmetern schob Tietz sich bereits auf Position 40 nach vorne.

Auf dem darauffolgenden welligen Zwischenteil galt es, mit den Kräften hauszuhalten, um am Col d’Ornon ein zweites Mal „Kletterqualitäten“ zu beweisen. Hier wich der Lehramtsreferendar von seinem Fahrplan der geplanten Wattleistung ab, als er eine Vierergruppe von Profitriathleten überholte, die sich im vorgeschriebenen Abstand anhängte. Es war zu verführerisch, einen nach dem anderen abzuhängen.

Nach der letzten langen Abfahrt nach Bourg d’Oisans, bekannt aus zahlreichen Etappen der Tour de France, nahm er auf Rang 32 liegend die größte Herausforderung des Tages in Angriff: Die legendären 21 Kehren hinauf zum Skiort Alpe d’Huez mit 1100 Höhenmetern auf 13 Kilometern.

Tribut gezollt

Hier arbeitete sich Thomas Tietz zunächst bis auf Rang 23 nach vorne, musste auf der zweiten Hälfte des Anstiegs aber seiner offensiven Renngestaltung Tribut zollen; seine Platzierung hielt er jedoch. Nach 4:21 Stunden im Sattel (27,8 km/h im Schnitt) und damit der 22.-besten Radzeit des Tages, stand die letzte Hürde des Tages auf dem Programm: Die 20,4 Laufkilometer mit 350 Höhenmetern bei brennender Sonne und in einer Höhenlage von 1800 bis 2000 Meter sollte den angehenden Latein-Lehrer an seine Grenzen bringen.

„Bereits vom ersten Schritt an wusste ich, dass es nun ausschließlich darum ging, das Rennen in anständiger Manier über die Bühne zu bringen, und dass jegliche Zeitziele Schall und Rauch waren“, berichtete er im Ziel. Die drei Runden mit jeweils zwei längeren Anstiegen brachte Tietz in einem konstanten, wenn auch unerwartet langsamen Tempo immer noch verhältnismäßig souverän hinter sich: „Die selektive Strecke und die Höhe machten nicht nur mir zu schaffen; so trieb mich zum Teil auch das scheinbar noch größere Leid der anderen Athleten voran“, schilderte er weiter seine Eindrücke.

Letztendlich trugen die 1:38 Stunden (40. Zeit; 4:50 min/km) zu einer soliden Gesamtleistung bei. Nach 6:42:06 Stunden erreichte Thomas Tietz völlig ausgelaugt, aber überglücklich als 25. im Gesamtfeld (inklusive Profis) und 7. der AK 25 bis 29 (ohne Profis) als zweitbester Deutscher das Ziel.

Gesamtsieger wurde mit einer Zeit von 5:59 Stunden der Belgier Frederik van Lierde – Ironman-Weltmeister 2013 auf Hawaii, vor dem Spanier Alberto Moreno und Landsmann Timothy van Houtem

Tietz’ Fazit: Der Alpe-d’Huez-Triathlon stellt eine echte Grenzerfahrung dar, die gut vorbereitet sein will. Dafür spricht auch die geringe Finisher-Quote von 75 Prozent.

Momentan befindet sich Thomas Tietz in den letzten Vorbereitungen auf die Ironman 70.3 WM in Port Elizabeth, Südafrika am Sonntag, 2. September. tvm

