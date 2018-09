Alte Kelter ist dem Verfall preisgegeben

Eine verwunschene Ruine erinnert an den Weinbau in Wachbach. Sonst lebt die Tradition vor allem in der Erinnerung älterer Einwohner fort.

Wachbach/Hachtel/Rot. In Wachbach gibt es ein verwunschenes bauliches Zeugnis, das über den Weinbau in diesem Ort berichtet. Ganz versteckt hinter dem Adelsheimschen Schloss, zugewuchert von hohem Gras, Bäumen und Hecken, findet man die steinernen Reste des alten Kelterhauses. In den Schlussstein über dem Torbogen ist die Jahreszahl 1544 eingemeißelt. Öffnet man das zerfallene Tor, blickt man auf eine breite steile Treppe. Sie führt hinab in einen geräumigen gewölbten Keller. Hier wurden früher Weinfässer gelagert.

Alte Aufnahmen zeigen noch das über dem Keller aufragende alte Keltergebäude. Es war ein stattliches Fachwerkhaus mit einem teils abgewalmtem steilen Dach. Es ist zu hoffen, dass sich bald jemand des steinernen Restes annimmt. Der Frost und die Wurzeln der wuchernden Bäume werden den in die Denkmalliste eingetragenen Gewölbekeller ansonsten vollständig dem Verfall preisgeben.

Anita Bengel schreibt in der Wachbacher Ortschronik, dass der gewerbliche Weinbau schon vor dem Ersten Weltkrieg zu Ende gegangen ist.

Die mündliche Überlieferung ist in dem Zeitraum von über hundert Jahren verblasst. Die älteren Wachbacher am Stammtisch erinnern sich, wie sie als Kinder am Schlossweinberg, heute ist dort ein ausgedehntes Neubaugebiet, im Herbst von den Trauben die an den übrig gebliebenen Rebstöcken wuchsen, genascht gaben.

Das Stammgetränk unter dem Lindenbaum ist Weinschorle aus dem großen Halbeglas.

Das ist eine Eigentümlichkeit der Gegend und sonst nur aus der Vorderpfalz bekannt. Einen Bezug ihrer Trinksitte zu der vergangenen Weinbautradition verneint der Stammtisch einhellig.

Den Stand des Weinbaus um 1880 im südlichen Seitental der Tauber überliefert die Oberamtsbeschreibung des Bezirks Mergentheim. Zu Hachtel vermerkt sie kurz: „Der Weinbau ist unbedeutend.“

In Rot erstreckte sich der Weinbau über vierundzwanzig Morgen, das sind umgerechnet knapp acht Hektar. Schon um 1880 war der Weinbau in Rot im Abnehmen begriffen. Der Flurname Ölberg in seiner südwestlichen Ausrichtung ist noch als ehemaliger Weinberg bekannt. In Wachbach wurde um 1880 Grobschwarzer und Gutedel angebaut. Die besten Lagen waren der Schlossweinberg und talabwärts davon die Fuchshecke. Der Wein in den Seitentälern soll haltbarer als der Tauberwein gewesen sein. Anita Bengel erwähnt, dass der Wachbacher Wein nach Stuttgart zu einer Feinkostfirma geliefert wurde, die das Prädikat königlicher Hoflieferant führte. wk

