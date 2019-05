Altmaier plädiert für bedachte Stimmabgabe

Mit einer engagierten Rede beeindruckte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Kursaal.

Bad Mergentheim. Vor sechs Jahren war Peter Altmaier bereits einmal zu Gast in der Kurstadt – seinerzeit noch als Umweltminister. Damals sei zwar das Wetter besser, die Stimmung aber deutlich schlechter gewesen. Gut 700 Besucher waren es seinerzeit in der Wandelhalle; jetzt, im Kursaal, traf der Bundeswirtschaftsminister weniger als 200 interessierte Teilnehmer.

Die aber waren – auch jenseits des engsten Kreises, dem neben der Europaabgeordneten Ingeborg Gräßle, den Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, Eberhard Gienger, Veranstaltungsinitiator Christian von Stetten und Nina Warken der mit einladende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Wolfgang Reinhart angehörten – hochkarätig. Der CDU-Kreisgeschäftsführer Philipp Hess konnte neben Kurstadt-Oberbürgermeister Udo Glatthaar und Landrat Reinhard Frank zahlreiche Bürgermeister, Vertreter diverser Interessenverbände, der Wirtschaft und Einzelunternehmer sowie Edmund Brenner und Dr. Manfred Wittenstein begrüßen. Beide waren erst einige Stunden zuvor in Mannheim mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.

Der Bundeswirtschaftsminister hatte vor der Ankunft in Bad Mergentheim bereits ein strammes Programm absolviert, bei dem er unter anderem in Künzelsau „Astro-Alex“ Alexander Gerst getroffen hatte. Beim Europapolitischen Gesprächsabend im Kursaal rief Altmaier zu bedachter Stimmabgabe bei der Europawahl auf: Es gehe um nichts weniger als um die Regierungs- und Handlungsfähigkeit Europas – eine Herausforderung angesichts der Tatsache, dass sich wie in Frankreich traditionelle Parteien „pulverisiert“, sich wie in Italien ganze Parteisysteme „auf den Kopf gestellt“ und sich ganze Länder wie Großbritannien im Brexit-Umfeld regelrecht „zerlegt“ hätten.

Die Sorge, dass Populisten es darauf anlegen, „Europa von innen heraus zu zerstören“, treibt ihn ebenso um wie die, dass Europa den Anschluss an globale technologische Entwicklungen verpassen könnte. Gerade das exportorientierte Deutschland dürfe sich Entwicklungen nicht verschließen: Künstliche Intelligenz werde, so Altmaier, mehr verändern als jede bisherige technologische Revolution.

Dringend bedürfe es einer Industriestrategie, um sich in der globalen Konkurrenz aus Asien, Australien, Kanada und den USA zu bewähren. Altmaier nannte exemplarisch die in den protektionistischer werdenden Vereinigten Staaten hohen Investitionen in die Entwicklung künstlicher Intelligenz und die vom China im Zug der Seidenstraßenkonzeption massiv geförderte Schienen-Transportwirtschaft.

Für die Politik gelte es, „mit der Wirtschaft gemeinsam Weichen zu stellen“ und auch darauf zu achten, in zentralen Bereichen die technologische Autonomie zu sichern. Altmaier fordert den „wehrhaften Staat, auch wenn es um Schlüsseltechnologien unseres Landes geht“. Dennoch zeigte sich Altmaier optimistisch: „Wir haben unsere besten Jahre noch vor uns!“ Die sollten, greift man einen Diskussionsbeitrag aus dem Publikum auf, besonders beim Thema Mobilfunk bald anbrechen. Altmaier erlebt die Problematik selbst, wenn ihm etwa bei Autobahnfahrten im Grenzbereich unterschiedlicher Mobilfunkanbieter Auslandsgespräche abbrechen. Da Privatanbieter nicht zum Ausbau auch der unversorgten letzten drei Prozent im Land verpflichtet seien, „müssen wir es notfalls selbst machen“, so seine Ansicht.

Im kleinen Podiumsgespräch hatten vor Altmaiers Rede die Europaabgeordnete Ingeborg Gräßle und die Bundestagsabgeordneten Eberhard Gienger und Nina Warken für Bürokratieabbau, den Ausbau von Handelsabkommen und ein Hand in Hand gehen von Klimaschutz und Marktwirtschaft plädiert. Dabei, so Altmaier später, sei es die Wirtschaft, von der alles abhänge, und das gelte für den Klimaschutz ebenso wie für die Bewältigung wirtschaftlicher, politischer und migrationsbedingter Herausforderungen.

