Am Außenspiegel hängengeblieben

Bad Mergentheim.Zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an einem geparkten Peugeot hängengeblieben und einfach abgehauen.

Innerhalb des Zeitraums war der betroffene Wagen in einer Parkbucht der Herrenwiesenstraße abgestellt. Beim Befahren der Straße in Richtung B 290 muss das Auto des Unbekannten den Außenspiegel des Peugeot berührt und dabei beschädigt haben. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. pol

