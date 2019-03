An der Grenze zu Rumänien war Schluss

Zwei Brüder aus Rumänien müssen sich vor dem Landgericht Ellwangen verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, in Bad Mergentheim E-Bikes im Wert von über 105 000 Euro gestohlen zu haben.

Bad Mergentheim/Ellwangen. Die Angeklagten sollen bei einem Einbruch in der Kurstadt in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 2017 große Beute gemacht haben – so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Betroffen

...