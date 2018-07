An heißen Tagen kühlen Kopf bewahren

Anzeige

Füchse, Wölfe, aber auch Hunde geben überschüssige Körperwärme ab, in dem sie schnell aus- und einatmen und die Zunge aus dem Maul hängen lassen. Die schnelle Atmung dient sozusagen als Ventilator. Es entsteht ein Luftzug, der die Feuchtigkeit auf der Zunge und an den Schleimhäuten schneller verdunsten lässt und damit kühlt. Auch viele Vögel verschaffen sich so mehr Kühle, man kann sie oft mit geöffnetem Schnabel beobachten. Feldhasen pumpen an heißen Tagen mehr Blut in ihre langen Löffel. So können sie über die dünne Haut überschüssige Wärme besser an die Umgebung ableiten.

Vögel leiten die Körperwärme über die Stellen ab, an denen sie keine Federn haben. Mit einem Luftzug um die Beine oder mit einem kalten Fußbad im Wasser kühlen sie ihre Körpertemperatur herunter.

Wenn es so heiß ist wie jetzt, dann ist nicht viel los in Feld und Wald. Die Tiere suchen schattige Plätzchen im Dickicht und halten Siesta. Fuchs, Dachs und Kaninchen dösen in ihrem unterirdischen Bau, wo sie von feuchter Erde umgeben sind.

Und wie viel Wasser braucht das Wild? Auch bei Tieren hängt der Bedarf an Flüssigkeit von der Umgebungstemperatur, von der Zusammensetzung der Nahrung und von der Aktivität ab. Grundsätzlich geht man davon aus, dass unser Wild pro Tag 50 bis 60 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht braucht. junge Tiere müssen mehr saufen als erwachsene. Das heißt, ein ausgewachsener Feldhase braucht im Sommer rund einen viertel Liter Wasser pro Tag. Tiere können mit ihrer Körperflüssigkeit sehr gut haushalten. Den Großteil ihres Bedarfs können sie übers Grünfutter decken. Viele Mitglieder der Kreisjägervereinigung Mergentheim sind nun wieder unterwegs um Wasser in die Reviere zu fahren. Ausgetrocknete Suhlen und Vogeltränken werden gefüllt um den Wildtieren, Vögeln, Insekten zu helfen die Trockenheit überstehen zu können. kjv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.07.2018