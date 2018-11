An „Schicksalstag“ der Deutschen erinnert

Bad Mergentheim.Schüler der 9. bis 12. Klassenstufen des Deutschorden-Gymnasiums (DOG) haben am 9. November eine Ausstellung mit selbstgestalteten Plakaten eröffnet. Darin stellen sie ihre persönliche Auseinandersetzung mit diesem Datum in der deutschen Geschichte vor. Vor 100 Jahren begann in Deutschland die Demokratie in Form der Republik mit der Abdankung des Kaisers am 9. November 1918. Dieses Jubiläum verwendete der Fachbereich Geschichte des DOG, um sich gemeinsam mit Schülern aus verschiedenen Klassenstufen nicht nur mit diesem wichtigen Ereignis auseinanderzusetzen, sondern auch den Tag insgesamt in seiner Bedeutung für Deutschland zu betrachten. Auf der einen Seite steht er für den Beginn der Republik 1918 und zeigt 1923 deren Wehrhaftigkeit gegen den Hitler-Ludendorff-Putsch. Außerdem zeigt er durch das Elser-Attentat 1939 die Bereitschaft, sich gegen Diktatur zu stellen und er steht für den Fall der Mauer 1989. Andererseits steht der Tag aber auch für die Reichspogromnacht 1938. Dieser „Schicksalstag“ zeigt, wie sich die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert zwischen positiven und negativen Momenten bewegte. mom

