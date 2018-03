Anbau an Turnhalle beschlossene Sache

Anzeige

Neukirchen.Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Sportheim hat der TSV 1960 Althausen-Neunkirchen einen Anbau an die Turn- und Festhalle in Althausen.

Einziger Tagesordnungspunkt der Sitzung war der geplante Anbau und die Projektvorstellung, Erörterung, Diskussion und Beschlussfassung. Vorsitzender Kurt Blank riss in einem geschichtlichen Überblick an, dass der noch im Jahr 2011 zugesagte komplette Neubau einer Mehrzweckhalle in Althausen seitens der Stadt im Jahr 2015 zugunsten wichtigerer Projekte endgültig habe verworfen werden müssen.

Andererseits war die bestehende Halle dringend sanierungsbedürftig. Die Sanierung und versicherungsrechtliche Ertüchtigung habe im Jahr 2016, nicht zuletzt durch tatkräftige Mitarbeit zahlreicher TSV-Mitglieder, erfolgreich abgeschlossen werden können.