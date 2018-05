Andächtige Stimmung zum Start

Anzeige

Bei idealem Wetter ist das Turmblasen, eine Stiftung der Fränkischen Nachrichten, in die 64. Saison gestartet. Zahlreiche Zuhörer lauschten den teils getragenen, teils flotten Klängen der Stadtkapelle.

Bad Mergentheim. Erhaben schallten am Freitag „Der Mond ist aufgegangen“ beim Eröffnungsturmblasen über Bad Mergentheim. Im Wechsel spielten Bläser der Stadtkapelle im Schlossturm und auf dem Deutschordenplatz die bekannte Melodie von Johann Abraham Peter Schulz und das Publikum hörte andächtig zu. Mit diesen ersten Klängen aus der Höhe ging das Turmblasen, eine Stiftung der Fränkischen Nachrichten, in seine 64. Saison. 1954 war die liebgewonnene Tradition durch den damaligen Chefredakteur Fritz Behr ins Leben gerufen worden. Mindestens einmal im Monat spielt seitdem über Sommer ein Solotrompeter auf dem Turm. Beim Eröffnungsturmblasen lässt sogar ein Bläserquartett seine Instrumente aus der Höhe erschallen. In diesem Jahr bestand es aus Ruben Eras (Posaune), Dr. Bernhard Lange (Euphonium), dem seit 2014 als Solotrompeter wirkenden Maximilian Ortmeier und Uwe Kurz (ebenfalls Trompete).

Der Abend hatte mit einem Auftritt der Deutschorden-Compagnie und des Deutschmeister Spielmannszug in ihren der Zeit um 1760 nachempfundenen Uniformen begonnen. Nach dem Verlesen des Wachprotokolls und einem Salutschießen folgte der Einmarsch der Stadtkapelle.