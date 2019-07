Andreas Geyer wird Kreisbrandmeister

Bad Mergentheim.Gleich drei Personen verlassen demnächst die Stadtverwaltung Bad Mergentheim wie OB Udo Glatthaar am vergangenen Donnerstagabend bekanntgab.

Franz Dittmann, Chef des großen Fachbereichs 3 „Ordnung und Soziales“, geht Ende August in den wohl verdienten Ruhestand. Sein Nachfolger wird (wir berichteten) Martin Moore. Glatthaar lobte die besonnene Art von Dittmann und bescheinigte ihm, mit einer großen Ruhe und Unaufgeregtheit den wichtigen Fachbereich geleitet zu haben. Standing Ovations im Dorfgemeinschaftshaus folgten. Dittmann zeigte sich gerührt und bestätigte, dass ihm die Arbeit bei der Stadt sehr viel Freude bereitete und er hier Freunde gefunden hat.

Im Herbst verabschiedet sich auch Andreas Buchmann, der Sachgebietsleiter „Öffentliche Ordnung“. Er wechselt zur Stadt Lauda-Königshofen und wird neuer Chef des dortigen Fachbereichs 3.

Andreas Geyer, der Stadtkommandant und Sachgebietsleiter „Feuerwehr und Katastrophenschutz“ wurde zum neuen Kreisbrandmeister bestimmt. Er geht somit zum Landratsamt. Der Kreistag hat ihn in seiner Sitzung am 22. Mai zum Hauptamtlichen Kreisbrandmeister gewählt. Er wird sein Amt im Frühjahr 2020 antreten. Da der bisherige, langjährige Kreisbrandmeister zum 30. April 2020 in den Ruhestand gehe, werde im Idealfall noch eine persönliche Übergabe und Einarbeitung durch Alfred Wirsching möglich sein, heißt es aus der Kreisbehörde. Pressesprecher Markus Moll weiter mit: „Für die Wahl war das Anforderungsprofil für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst vollumfänglich zu erfüllen. Die in Frage kommenden Bewerber wurden auch den Gemeinde- und Werkfeuerwehrkommandanten vorgestellt, die sich in geheimer Wahl ebenfalls für Andreas Geyer aussprachen.“

Landrat Reinhard Frank sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir für die Nachfolge unseres verdienten Kreisbrandmeisters Alfred Wirsching einen so qualifizierten Bewerber finden konnten, der in großer Übereinstimmung von Kreistag und Kommandanten gewählt wurde.“ sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019