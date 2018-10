Anekdoten ganz in persischer Tradition

Mehrnousch Zaeri-Esfahani liest aus ihrer Autobiografie. © Bilderlaube

Bad Mergentheim.Mehrnousch Zaeri-Esfahani, geboren 1974 im Iran, bietet am Donnerstag, 25. Oktober, in der Buchhandlung Moritz und Lux in Bad Mergentheim einen ungewöhnlichen Abend an. Sie erzählt ganz in persischer Tradition Anekdoten rund um die Flucht ihrer Familie im Jahre 1985 und liest aus ihrer 2016 erschienenen und preisgekrönten Autobiographie „33 Bogen und ein Teehaus” vor. Nach Angaben der Veranstalter erlebt man dabei die Melancholie, die Sehnsucht und die traurigen Momente, die nicht nur Flüchtlinge und Migranten in sich tragen, doch gleichzeitig lache man über tragischabsurde Situationskomik. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit amnesty international und der evangelischen Kirchengemeinde Bad Mergentheim statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es bei Moritz und Lux im Vorverkauf und an der Abendkasse. pm

