Angeblicher „Volkszorn“ war eine gezielte Aktion

Bad Mergentheim.Zu einer Gedenkfeier anlässlich des 80. Jahrestags der Reichspogromnacht trafen sich annähernd 100 Bürger vor dem Mahnmal der Opfer des Nationalsozialismus im Äußeren Schlosshof.

In ihren Reden wiesen Oberbürgermeister Udo Glatthaar und Historiker Hartwig Behr auf die unmenschlichen Gräueltaten der Nazi-Horden seit der Machtergreifung 1933 und die schändlichen Ereignisse am 9. November 1938 in der Stadt hin.

Dazu führte OB Glatthaar aus, dass der nationalsozialistische Staat seit 1933 systematisch gegen alles Jüdische vorgegangen ist. Jüdische Bürger, die bislang friedlich mit ihren christlichen Mitbürgern zusammen gelebt hatten, wurden von Seiten der Behörden und der Nazi-Partei und ihren Organisationen permanent bedrängt, misshandelt und in den wirtschaftlichen Ruin getrieben. Ein besonderer Ausdruck der Judenfeindlichkeit des herrschenden Regimes war die Nacht vom 9. auf 10. November 1938, die von den Nazis verharmlosend als Reichskristallnacht bezeichnet wurde, heute aber als Reichspogromnacht bezeichnet wird.

Rabbiner verprügelt

Gerechtfertigt wurden die abscheulichen Taten dieser Nacht als spontane Reaktion auf die Erschießung des NSDAP-Mitgliedes und Diplomaten Ernst von Rath in Paris. Die Aktionen waren allerdings von langer Hand in ganz Deutschland unter Einbindung der Kreisleitungen geplant gewesen. So passierten unvorstellbare Dinge nicht nur landesweit, sondern eben auch in Bad Mergentheim. Da stürmten Nazi-Horden in die Wohnung des Rabbiners Dr. Moses Kahn und demütigten ihn, indem sie ihm den Bart abschnitten, ihn verprügelten und die Treppe hinunter warfen. Sie zertrümmerten die Inneneinrichtung der Synagoge und beschmierten die Heilige Lade und den Tora-Schrein mit Schweinefleisch, das bei Juden als unrein gilt. Sie benutzten die Mikwe, das rituale Tauchbad in der Synagoge, als Kloake.

Nach dieser denkwürdigen Nacht verstärkten sich Hetze und Übergriffe auf Menschen jüdischen Glaubens. Jüdisches Eigentum wurde systematisch von staatlichen Stellen eingezogen. Um an die 97 deportierten und in den Todeslagern ermordeten jüdischen Mitbürgern zu erinnern, habe man bewusst den Standort des Denkmals im Äußeren Schlosshof gewählt, da in unmittelbarer Nähe damals auch das Landratsamt war, das letztendlich die Befehle zur Deportation der Juden aus den Gemeinden Bad Mergentheim, Edelfingen, Markelsheim und Wachbach umsetzte.

Udo Glatthaar erinnerte an weitere Gedenkstätten in der Stadt. So an den ehemaligen Standort der Synagoge, wo heute die Schule St. Bernhard steht und wo am Vormittag ebenfalls eine beeindruckende Gedenkfeier stattgefunden habe, an den Gedenkstein vor dem evangelischen Gemeindehaus und an das Geburtsthaus von Felix Fechenbach am Gänsmarkt. Es sei wichtig, diesen dunklen Teil der Geschichte im Interesse einer besseren Zukunft wach zu halten, so der OB weiter.

Auch Hartwig Behr unterstrich, dass unter den Nationalsozialisten Menschlichkeit kleingeschrieben wurde. Das konnten die Bad Mergentheimer Bürger schon am 25. März 1933 erfahren, als im Landratsamt jüdische Männer, aber auch Sozialisten, bis aufs Blut geprügelt wurden. Dies geschah zuvor auch in Niederstetten, Weikersheim und Creglingen. Zwei der in Creglingen Verprügelten – Hermann Stern und Arnold Rosenfeld – starben an den Folgen der Misshandlungen.

Gesellschaftliche Ausgrenzung

In den folgenden Jahren verließen viele jüdische Familien das Deutsche Reich, um den körperlichen und seelischen Drangsalen sowie dem Verlust von Rechten und der gesellschaftlichen Ausgrenzung der Naziherrschaft zu entgehen. Zwar wurde wegen der in Deutschland stattfindenden Olympischen Spiele 1936 die antijüdische Politik kurze Zeit abgemildert, aber nach den Spielen jede Gelegenheit gesucht, wieder stärker gegen die restliche jüdische Bevölkerung vorzugehen. So wurden 17 000 „staatenlose“ Juden festgenommen und an die polnische Grenze gebracht.

Unter ihnen der hier unterrichtende jüdische Lehrer Adolf David Zucker und die Familie Grynspan aus Hannover. Diese Menschen mussten tagelang im Grenzgebiet unter fürchterlichen Umständen dahinvegetieren. Als der Sohn Herschel Gryspan in Paris davon hörte, ging er in die Deutsche Botschaft und schoss auf den Diplomaten von Rath, der am 9. November seinen Verletzungen erlag. Daraufhin löste Göbbels das Pogrom aus, in dem er den Nazi-Führern erzählte, dass der „Volkszorn“ an manchen Orten zur Zerstörung jüdischer Geschäfte geführt habe.

Synagoge demoliert

Telefonisch wurden auch die bei einer Gedenkfeier anlässlich des Hitlerputsches von 1923 zusammengekommenen Mergentheimer SA- und NSKK-Männer, deren Namen bekannt sind, unterrichtet. Nachdem sie sich Mut angetrunken hatten, begannen sie, ihre Aufträge auszuführen und drangsalierten jüdische Familien, verprügelten alte Leute, verwüsteten oder zerstörten Wohnungseinrichtungen und Geschäfte, so auch die Synagoge. Ein damals in der Tauberzeitung erschienener Artikel titelte über die Ereignisse „Spontane Demonstrationen gegen Juden“. Mit Sprachregelungen wie „aus tiefer Empörung“ über die „mörderische Judenhand“ seien „Demonstrationen“ zu „Entladung“ gekommen.

Angst vor Brandgefahr

Von der Zerstörung einiger Geschäfte am Gänsmarkt und der Synagoge wird ebenfalls berichtet. Aus einem Zeugenbericht geht hervor, dass ein jüdisches Geschäft in der Burgstraße verschont blieb, weil dieses einige Wochen zuvor in „arischen Besitz“ übergegangen war. Allerdings wurde die im Haus noch wohnende jüdische Familie, ebenso wie der Rabbiner, von einheimischen NS-Männern furchtbar misshandelt. Dem Zeugenbericht war auch zu entnehmen, warum die Synagoge nicht angezündet wurde: Der nebenan wohnende Landwirt und ein weiterer Nachbar hatten wegen der Brandgefahr für ihre Scheunen dagegen protestiert.

Die Reichspogromnacht war nach der Entrechtung und Ausgrenzung der Juden der Beginn ihrer Vertreibung und Ausplünderung. Wer sich keine Überfahrt nach Übersee leisten konnte oder sich nicht traute, woanders ein neues Leben zu beginnen, wurde wahrscheinlich eines der Opfer, die auf diesem Denkmal verzeichnet sind. Durch ihre Namen werden wir gemahnt, rechtzeitig „der Verharmlosung der geschichtlichen Tatsachen und auch der Gewalt gegen Andersgläubige und Fremde entgegenzutreten“, so Hartwig Behr zum Schluss seiner Gedenkrede. WM

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018