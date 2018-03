„Angela Merkel bei Unfall überfahren“

Anzeige

„Papst Franziskus unterstützt Donald Trump im Wahlkampf“, „Ein IS-Führer fordert amerikanische Muslime auf, Hillary Clinton zu wählen“, „Angela Merkel wurde bei einem Unfall überfahren“, „Die Polizei ist offiziell dazu angehalten, Straftaten von Flüchtlingen zu vertuschen“ und „Zu Trumps Amtseinführung kamen viel mehr Menschen nach Washington als bei seinem Vorgänger Barack Obama“ – diese und viele weitere Beispiele zählten die Schüler auf und bezeichneten sie auf Nachfrage als eindeutig widerlegte Falschinformationen.

Verschiedene Quellen können helfen, Fakten zu untermauern oder „Fake News“ zu entlarven. Unterschiedliche Blickwinkel gelte es, abzufragen oder einzunehmen und die Dinge immer wieder zu hinterfragen, erklärten die FN-Redakteure Melanie Müller und Sascha Bickel sowie Volontär Marcel Sowa den Schülern und berichteten aus dem Redaktionsalltag.

„Erst nachdenken“

Gerüchte über Spielertransfers in der Bundesliga, gezielte Falschinformationen zum Beeinflussen von Wahlen, Politik, Wirtschaft oder gar Handelsplätzen und Börsen wurden exemplarisch aufgegriffen und gemeinsam stellte man vielfach fest, dass es oft Sinn mache, erst einmal nachzudenken, ehe man auf vermeintliche Nachrichten reagiere und diese eventuell sogar an Verwandte, Freunde oder Bekannte unkommentiert weiterleite.

Beim Amoklauf in München 2016 sei viel zusätzliche Panik entstanden, weil mehrere Angreifer erst im betroffenen Einkaufszentrum und später noch an anderen Stellen in der Stadt über die sozialen Netzwerke gemeldet worden seien und nur der ehrlichen, effektiven und souveränen Arbeit der Polizeipressestelle mit Marcus da Gloria Martins an der Spitze (der dafür später auch ausgezeichnet wurde) sei es zu verdanken, dass sich die Großstadt wieder nach und nach beruhigte. Sachlich und ohne zu beschönigen, wurden hier Nachrichten verbreitet, Tweets in verschiedenen Sprachen abgesetzt und punktgenau informiert.

Hochkonjunktur hatten die Gerüchte auch in der Flüchtlingskrise. Auch darüber sprachen die Redaktionsmitglieder mit den Schülern. Viele Falschmeldungen seien damals – vor allem im Netz – verbreitet worden, auch über unzählige (!) angebliche, schwere Straftaten von Asylbewerbern im Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis. Die Redaktion sei diesen Hinweisen nachgegangen und habe darüber berichtet, oftmals stellten sich die Behauptungen nach Recherchen bei Polizei, Staatsanwaltschaft oder gar bei Anwohnern einfach nur als haltlos heraus.

Einer Umfrage der Forschungsgruppe „Wahlen“ (ZDF-Auftrag) zufolge, schreibt die große Mehrheit der Bevölkerung die höchste Glaubwürdigkeit den regionalen Tageszeitungen und den öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosendern zu, während soziale Medien wie Facebook und Twitter eher als weniger glaubwürdig eingestuft werden.

Unbequeme Wahrheiten

Experten, die sich zudem intensiv mit Begriffen wie „Lügenpresse“ oder „Fake News“ beschäftigten, sagen, dass genau diese Begrifflichkeiten von denen ins Spiel gebracht würden, „die unbequeme Wahrheiten über sich nicht hören wollen“.

Die Redaktionsmitglieder betonten, dass seriöse Medien Informationen niemals ungeprüft veröffentlichen. Man halte sich an den deutschlandweit gültigen Pressekodex und zeige im Impressum und am Artikel selbst an, wer dafür verantwortlich ist. Im Internet dürfe sich dagegen jeder hinter einem Fantasie-Namen verstecken und „jeden Blödsinn verbreiten“. Oft stecke hinter Gerüchten auch politisches Kalkül – deshalb sei es immer hilfreich zu wissen, wer tatsächlich die Verbreitung der „Nachricht“ angestoßen habe, so die Journalisten.

Von einer täglichen Flut an Informationen erzählten die Schüler und sie erhielten den Tipp: „Prüft, was Ihr lest“, „denkt über die Information nach – und überlegt, woher sie kommt“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018