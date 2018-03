Anzeige

Bad Mergentheim.Weltglückstag ist am Dienstag, 20. März. Dieser Tag wurde 2012 von der UN-Vollversammlung ausgerufen und möchte dazu anregen, über das eigene und das Glück von Gesellschaften nachzudenken.

Aber was bringt Menschen dazu, sich glücklich zu fühlen? Welche Glücksverstärker gibt es? Oder macht das Streben nach Glück auf Dauer nur unglücklich?

Diesen und anderen Fragen widmet sich Hans-Martin Bauer in seinem interaktiven Vortrag „Glück und Lebensfreude – Anleitung zum Glücklichsein“ am Dienstag, 20. März, um 19.30 Uhr im Großen Kursaal in Bad Mergentheim.