Anna Piechotta entpuppt sich

BAD MERGENTHEIM.Im Rahmen der Kleinkunstreihe tritt am heutigen Freitag, 22. Februar, Anna Piechotta mit ihrem Programm „Schneewittchen ist tot“ im Bad Mergentheimer Kulturforum auf.

Anna Piechotta wurde einst als die „Sängerin mit dem Schneewittchengesicht“ betitelt. Doch Schneewittchen ist tot. Ihre liebliche Aura entpuppt sich in Wirklichkeit als ironischer, markanter und zynischer Geist. Karten sind in der Tourist-Information (Altes Rathaus), am Gästeservice der Kurverwaltung (Kurpark) und online auf www.bad-mergentheim.de erhältlich. Der Eintrittspreis liegt im Vorverkauf bei 15 Euro (ermäßigt 14 Euro) und an der Abendkasse bei 17 Euro (ermäßigt 16 Euro).

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Kulturforum auf dem Ehrler-Platz. stv

