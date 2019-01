Anonyme Briefe sind ein Problem

BAD MERGENTHEIM.Anonyme Schreiben an die Stadtverwaltung werden nicht bearbeitet. Darauf weist aus aktuellem Anlass das Bad Mergentheimer Rathaus hin.

Hintergrund ist, dass in letzter Zeit vermehrt Beschwerden und Hinweise – sowohl über das vermeintliche Fehlverhalten von Mitbürgern als auch allgemeine Fragen oder Kritik an der Verwaltung – ohne Nennung eines Absenders bei der Stadt eingehen. Dies betrifft alle Bereiche: von der Baurechts-Behörde über das Ordnungsamt bis hin zum Büro des Oberbürgermeisters.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass sie zu jedem Vorgang einen Ansprechpartner benötigt. Sowohl um Bürgern bei konkreten eigenen Anliegen weiterhelfen zu können, als auch bei Informationen über vermutete Regelverstöße anderer. Deshalb würden Schreiben ohne Absender grundsätzlich nicht bearbeitet – und seien somit vergeblich verfasst worden.

In diesem Zuge weist die Stadt auch darauf hin, dass der sensible Umgang mit persönlichen Daten in allen Ämtern und Einrichtungen gewährleistet sei und überall auf die Standards der Datenschutz-Grundverordnung geachtet werde.

Es wird deshalb darum gebeten, dass jede schriftliche Kontaktaufnahme mit der Stadtverwaltung einen vollständigen Absender-Namen sowie eine Kontaktadresse oder Telefon beinhaltet. stv

