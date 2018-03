Ansporn für die heutige Baukultur

Fr anz-Joseph-Roth-Preis übergeben: In dreifacher Ausfertigung gab es dieses Jahr den Preis vom Haus und Grund-Verein. Von links Stadtbaumeister Michael Wolfmeyer und Udo Glatthaar (Altes Rathaus), Vorsitzender Florian Reis, die Preisträger Sigrid Fernkorn und Dr. Eva Haak, Referent Professor Christian Baumgart und Jurysprecher Architekt Ulrich Bechler aus Heilbronn (Zweiter von links). © Ludwig Hammer

Bad Mergentheim."Vermietungsgesellschaft Austraße 6" ist die offizielle Anschrift des neuen "Forums in der Au", in dem am Freitagnachmittag zum fünften Male der Franz-Joseph-Roth-Preis vom Verein "Haus und Grund" Bad Mergentheim vergeben wurde.

Seit 20 Jahren gibt es diesen Preis in fünfjährigem Abstand für gelungene Projekte im Bereich der Architektur für Sanierung oder Neubau. Der Preis wird vom

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4430 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.12.2013