Antisemitische Botschaften

Bad Mergentheim.Timo Büchner (Initiative „Mergentheim Gegen Rechts“) liest am Montag, 19. März, in der Buchhandlung „Moritz und Lux“ aus seinem neu veröffentlichten Buch „Weltbürgertum statt Vaterland. Antisemitismus im RechtsRock“. Extrem rechte Musik ist die „Einstiegsdroge Nr. 1“ in die Neonazi-Szene, die Inhalte extrem rechter Musik begeistern vor allem junge Menschen. Die Feindbilder sind in den Liedtexten facettenreich. Dabei stellt sich die Frage: Welche Rolle spielt Antisemitismus? Eines steht fest: Die „jüdische Weltverschwörung“ kann die Machtverhältnisse in Politik, Wirtschaft und Medien auf eine einfache Weise scheinbar erklären. Büchner zeigt anhand einer Vielzahl erschreckender Liedtexte, wie antisemitische Bilder und Stereotype in den Liedtexten verschlüsselt werden. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Moritz und Lux; der Eintritt ist frei.