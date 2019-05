Antoniuskapelle auf Vordermann gebracht

Löffelstelzen.Mitten im Arkauwald, schön gelegen zwischen schattigen Bäumen und Büschen, befindet sich die Antoniuskapelle. Diese wurde 1921 von den Dorfbewohnern aus Löffelstelzen errichtet. Alljährlich wird an dieser Kapelle der Frühjahrsputz durchgeführt. Dies übernahm wie auch schon in den Vorjahren die KAB/VKL Gruppe Löffelstelzen unter der Leitung von Christian Müller. Dabei wurden die Sträucher geschnitten, störende Äste an der Kapelle entfernt und das heruntergefallene Herbstlaub beseitigt. Es wurde auch eine neue Sitzgelegenheit aufgestellt. Der Holzstamm wurde geteilt und bearbeitet, so dass die Sitzbank ab sofort als Ruhepol an der Kapelle dient. Gestiftet wurde der Stamm von Stephan Tremmel und durch die tatkräftige Unterstützung von Karl Müller platziert. Die Verantwortlichen weisen daraufhin, dass man an der Kapelle keine Kerzen und Grablichter aufstellen darf. pm/Bild: KAB/VKL

