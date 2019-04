Antrag online möglich

BAD MERGENTHEIM.Im Zuge der Vorbereitungen für die Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai erhalten die knapp 19 000 Wahlberechtigten der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim in den kommenden Tagen und bis spätestens zum 5. Mai die Wahlbenachrichtigungen.

Wer aus gesundheitlichen, beruflichen oder sonstigen Gründen am Wahlsonntag nicht persönlich seine Stimme im Wahllokal abgeben kann, hat die Möglichkeit, mit dem Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung einen Wahlschein und Briefwahl-Unterlagen zu beantragen.

Das städtische Wahlamt empfiehlt, mit der Antragstellung für die Briefwahl bis Anfang Mai zu warten, da dann voraussichtlich alle erforderlichen Unterlagen im Rathaus vorliegen. Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen werden voraussichtlich Mitte Mai an alle Wahlberechtigten ausgetragen, so dass die Wählerinnen und Wähler diese in Ruhe zu Hause ausfüllen und am 26. Mai ins Wahllokal mitbringen können.

Wer die Möglichkeit der Briefwahl nutzen möchte, wird gebeten, den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins mit Briefunterlagen besonders sorgfältig durchzulesen, vollständig auszufüllen und persönlich zu unterzeichnen. Sofern die Briefwahlunterlagen nicht mit der Post versandt, sondern durch eine bevollmächtigte Person entgegengenommen werden sollen, muss dies ebenfalls auf dem Wahlscheinantrag eingetragen werden. Auch die bevollmächtigte Person muss in diesem Fall an der entsprechenden Stelle im Vordruck persönlich unterschreiben.

Neben der herkömmlichen schriftlichen Beantragung des Wahlscheines können die Wahlscheine und Briefwahlunterlagen auch in elektronischer Form über das Internet beantragt werden. Die Stadt Bad Mergentheim bietet die Beantragung eines Wahlscheins auf der städtischen Homepage www.bad-mergentheim.de an. Dieser Service ist direkt über die Startseite erreichbar.

Unter anderem müssen die Wahlbezirks- und Wählernummer aus der Wahlbenachrichtigung sowie weitere persönliche Daten eingegeben werden (Name, Anschrift, Geburtsdatum, gegebenenfalls Versandanschrift). Diese Daten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Bearbeitung übertragen. Wenn die Antragsdaten nicht mit dem Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhält der Wahlberechtigte automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden anschließend per Post zugestellt.

Bei Fragen zum Antragsverfahren können sich die wahlberechtigten Bürger an das Bürgeramt der Stadtverwaltung, Telefon 07931 / 57-3307, 57-3308 oder 57-3309 wenden. stv

