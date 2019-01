Antrag zu Briefwahl online möglich

Bad Mergentheim.In Bad Mergentheim findet am Sonntag, 24. Februar, die Wahl des Oberbürgermeisters statt. Rund 19 000 Bürger sind beim Urnengang wahlberechtigt. Wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält bis spätestens Sonntag, 3. Februar, seine Wahlbenachrichtigung. Wer bis zu diesem Zeitpunkt keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen. Das Wählerverzeichnis kann von Montag, 4., bis Freitag, 8. Februar, während der Öffnungszeiten im Bürgermeisteramt eingesehen und geprüft werden. Wer seine Stimme per Briefwahl abgeben möchte, braucht einen Wahlschein. Dieser kann bis Freitag, 22. Februar, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung beantragt werden. Dies ist auch elektronisch möglich über die städtische Internetseite www.bad-mergentheim.de. Die Stadt weist darauf hin, dass der Versand der Wahlunterlagen und Stimmzettel allerdings nicht sofort, sondern erst nach deren Druck (voraussichtlich ab Anfang Februar), erfolgt. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019