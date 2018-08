Apotheker duldete keine Konkurrenz

Anzeige

Vergilbt und ausgefranst

Das Schöne an diesen vergilbten, ausgefransten Akten ist, dass sie neben der Beschreibung des Bauvorhabens in einer teils schwungvollen und ausladenden altdeutschen Schrift genau gezeichnete Grundrisse und Gebäude-Ansichten enthalten, die oft farbig gestaltet sind und Architektur-Beispiele zeigen, die angenehm ins Auge fallen. Grund genug für Stadtarchivarin Schmidt, die Bauakten zur Archivalie des Monats zu erklären.

Unter ihnen befindet sich auch eine farbige Zeichnung des rechten Zwillingshauses am Marktplatz aus dem Jahre 1856. In diesem Jahr hatte der Mergentheimer Apotheker Matthäus Joseph Wrede das Gebäude gekauft und den hiesigen Architekten und Stadtbaumeister Johann Friedrich Kauffmann mit dem inneren Umbau des Gebäudes beauftragt, um darin eine Apotheke zu eröffnen.

Kauffmann hatte sich bereit erklärt, den Umbau vorzunehmen und fertigte eine Zeichnung an, die das Gebäude mit folgender Erklärung zeigt: „Ansicht gegen den Markt zur Local Verlegung der Apotheke des Apotheker’s Wrede. Aufgenommen und gezeichnet im Januar 1856. Architekt Kauffmann.“

Wie die Stadtarchivarin herausgefunden hat, stammte Wrede aus Bonn, ließ sich als Apotheker ausbilden und eröffnete in Neudenau ein eigenes Geschäft. Dann zog es ihn nach Mergentheim, wo er 1816 die Tochter des „Hirschenwirts“, dessen Gebäude sich links von dem heutigen „Mörike-Haus“ befand, heiratete. Wrede hatte 1819 den Stadtrat gebeten, ihm die Erlaubnis zu erteilen, eine zweite Apotheke in Mergentheim zu eröffnen, stieß aber auf Widerstand.

Es kam zu einem jahrelangen Streit mit dem Eigentümer der Engelapotheke, der offensichtlich keine Konkurrenz dulden wollte. 1829 erhielt Wrede dann endlich doch noch eine Konzession für eine zweite Apotheke in Mergentheim, die er am Gänsmarkt einrichtete. Viele Jahre später eröffnete sich die Möglichkeit, die Apotheke an zentraler Stelle in der Stadt im geräumigen Zwillingshaus am Marktplatz neu zu eröffnen, und so kaufte Wrede 1856 das Gebäude und beauftragte den Architekten Johann Friedrich Kauffmann mit den Umbauarbeiten.

Er kannte auch Mörike

Kauffmann, der aus Marbach am Neckar stammte, machte in Mergentheim Karriere und war als Architekt, Stadtrat, Stadtwerkmeister, Orts- und Oberamtswegemeister tätig. Als Reparaturen an der evangelischen Kirche in Wachbach erforderlich wurden und eine Straße von Rot nach Wachbach gebaut werden sollte, zeichnete Kaufmann die entsprechenden Pläne und unterbreitete Kostenvoranschläge.

Er war auch Mitglied des Historischen Vereins für Württembergisch-Franken und kam als Kassenwart in Kontakt mit Eduard Mörike, der damals auch in Mergentheim wohnte und dem Verein als Gründungsmitglied seit 1847 angehörte.

Kauffmann wohnte mit seiner Familie im Pfarrgang (heute Nr. 4) und starb 1893 mit 80 Jahren. Seine Zeichnung des Zwillingshauses hat ihn bis heute unbeschadet überdauert.

