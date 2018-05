Arbeiten Franzosen genau so wie Deutsche?

Bad Mergentheim.Auch in diesem Jahr fuhr eine Gruppe von Berufsschülern des Berufsschulzentrum Bad Mergentheim in die französische Partnerstadt Digne les Bains, um dort in Gastbetrieben ein dreiwöchiges Praktikum zu absolvieren.

Die Auszubildenden nutzen dabei die einmalige Chance, den doch oft anderen Berufsalltag sowie Arbeitsmethoden des Nachbarlandes kennenzulernen. Die Austauschmaßnahme wird voll

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1864 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.10.2011